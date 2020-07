CITTA’ METROPOLITANA MILANO/PONTI, ASSESSORE TERZI: DA REGIONE 54 MILIONI A PROVINCE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Milano, 15 luglio 2020 – Uno stanziamento di 54 milioni per

finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti

che insistono sulle strade provinciali. Lo prevede una delibera

approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a

Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria

Terzi.

CONTRIBUTO PER GARANTIRE SICUREZZA INFRASTRUTTURALE – ‘Stanziamo

risorse considerevoli – spiega l’assessore Terzi – con

l’obiettivo di garantire la funzionalita’ delle infrastrutture e

dunque la sicurezza dei cittadini. La manutenzione dei ponti e’

in carico ai soggetti gestori, in questo caso alle Province,

alle quali la Regione vuole pero’ fornire un contributo

considerata la difficolta’ finanziaria che gli enti territoriali

si trovano ad affrontare. E’ fondamentale che i lombardi possano

usufruire di infrastrutture efficienti, sicure e adeguatamente

manutenute. Lo sforzo della Regione va in questa direzione’.

SUPPORTO CONCRETO ALLE PROVINCE – ‘Il finanziamento regionale di

54 milioni per la sistemazione di viadotti e cavalcavia –

prosegue Terzi – si aggiunge ai 3,7 milioni stanziati in

precedenza per il monitoraggio dei ponti stessi e ai 50 milioni

messi in campo per la sistemazione delle strade provinciali.

Interveniamo dunque per supportare concretamente le Province,

che nel recente passato sono state depotenziate impedendo loro

di svolgere in maniera adeguata le funzioni cui tuttora debbono

adempiere, compresa la manutenzione di ponti e strade di

competenza’.

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PROVINCIA/CMM –

Milano: 14.025.000 euro

Bergamo: 4.995.000 euro

Brescia: 5.913.850 euro

Como: 4.670.000 euro

Cremona: 3.506.000 euro

Lecco: 1.512.000 euro

Lodi: 2.175.500 euro

Mantova: 5.380.750 euro

Monza B.: 1.343.400 euro

Pavia: 5.370.000 euro

Sondrio: 2.282.000 euro

Varese: 2.826.500 euro

ELENCO INTERVENTI DI PROSSIMA ATTUAZIONE – La delibera include

un elenco di 92 interventi sui ponti di prossima attuazione

(programmazione 2021/2023) indicati dalle Province e finanziati

con una prima tranche di 24 milioni di euro sui 54 complessivi.

I restanti 30 milioni di euro saranno utilizzati per il

programma di interventi 2024/2026. Per il riparto delle risorse

2024/2026 sono stati utilizzati criteri oggettivi quali:

lunghezza strade della rete viaria provinciale; numero addetti

in ogni Provincia/CMM (dato ISTAT); popolazione residente in

ogni Provincia/CMM (dato ISTAT).

PONTI BG

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Bergamo per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 4.995.000 euro (2021-2026). Di seguito i primi 13

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 1.485.000 euro, in Provincia di

Bergamo. Con indicazione della citta’, della strada di

riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo

stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio

2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 3.195.000 euro, di cui 1.485.000 euro di

finanziamento regionale.

– Canonica d’Adda, Sp ex Ss 525, 600.000 euro, 100.000 euro;

– localita’ varie, Sp ex Ss 671/Sp ex Ss 671dir, 150.000 euro,

112.500 euro;

– Costa Volpino/Azzone, Sp 55 – Sp 60, 125.000 euro, 62.500

euro;

– Azzone – Vilminore, Sp 59 e Sp 58, 120.000 euro, 60.000 euro;

– Gaverina Terme, Sp 39 ‘Albino – Casazza’, 270.000 euro,

135.000 euro;

– Taleggio, Sp 25 ‘San Giovanni Bianco – Val Bordesigli’,

230.000 euro, 115.000 euro;

– Adrara San Martino, Sp 80 ‘Viadanica’, 300.000 euro, 150.000

euro;

– Cene, Sp 40 – Sp 62, 230.000 euro, 115.000 euro;

– varie, Sp ex Ss 671 a.i., 100.000 euro, 75.000 euro;

– Valleve, Sp 2 ‘Lenna – Foppolo’, 650.000 euro, 325.000 euro;

– Algua – Dossena, Sp 26 – Sp 28, 200.000 euro, 100.000 euro;

– Ornica Sp 6 ‘Cugno – Valtorta’, 120.000 euro, 60.000 euro;

– varie, Sp ex Ss 671 a.i., 100.000 euro, 75.000 euro.

PONTI BS

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Brescia per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 5.913.850 euro (2021-2026). Di seguito i primi 8

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 1.305.850 euro, in provincia di

Brescia. Con indicazione della citta’, della strada di

riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo

stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio

2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 2.366.700 euro, di cui 1.305.850 euro di

finanziamento regionale.

– Manerbio, Sp ex Ss 668 ‘Lenese’, 300.000 euro, 225.000 euro;

– Ghedi, Sp ex Ss 668 ‘Lenese’, 190.000 euro, 142.500 euro;

– Calvisano, Sp 69 ‘Calvisano-Carpenedolo’, 488.000 euro,

244.000 euro;

– Borgosatollo, Sp 77 ‘Borgosatollo-Castenedolo’, 291.800 euro,

145.900 euro;

– Pozzolengo, Sp 13 ‘San Martino-Pozzolengo’, 150.000 euro,

75.000 euro;

– Calcinato-Mazzano, sovrappasso agricolo Sp 11V1, 130.000 euro,

65.000 euro;

– Tremosine sul Garda, Sp 38 ‘Tremosine-Tignale’, 176.900 euro,

88.450 euro;

– Manerba del Garda, Sp ex Ss 572 ‘di Salo”, 640.000 euro,

320.000 euro.

PONTI CO

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Como per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 4.670.000 euro (2021-2026). Di seguito i primi 15

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 2.900.000 euro, in provincia di

Como. Con indicazione della citta’, della strada di riferimento,

il costo complessivo dell’intervento e l’importo stanziato da

Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio 2021-2023 le opere

di messa in sicurezza dei manufatti provinciali ammontano a

5.500.000 euro, di cui 2.900.000 euro di finanziamento

regionale.

– Castelmarte, Sp 40 ‘Arosio – Canzo’, 500.000 euro, 250.000

euro;

– Pontelambro, Sp 40 ‘Arosio – Canzo’, 500.000 euro, 250.000

euro;

– Luisago, Sp ex Ss 35 ‘dei Giovi’, 300.000 euro, 150.000 euro;

– Carimate, Sp 32 ‘di Novedrate’, 200.000 euro, 150.000 euro;

– Inverigo, Sp 41 ‘Valassina inferiore’, 200.000 euro, 100.000

euro;

– Arosio, Sp 32 ‘di Novedrate’, 200.000 euro, 150.000 euro;

– Carbonate, Sp ex Ss 233 ‘Varesina’, 200.000 euro, 150.000

euro;

– Luisago, Sp ex Ss 35 ‘dei Giovi’, 200.000 euro, 100.000 euro;

– Senna Comasco, Sp 36 ‘Canturina’, 200.000 euro, 100.000 euro;

– Cuggiago, Sp 27 ‘di Cucciago e Cassina Rizzardi’, 2.000.000

euro, 1.000.000 euro;

– Turate, Sp 33 ‘Lomazzo-Turate’, 200.000 euro, 100.000 euro;

– Cantu’, Sp 38 ‘Cantu’-Alserio’, 200.000 euro, 100.000 euro;

– Proserpio, Sp 42 ‘Caslino-Pusiano’, 200.000 euro, 100.000

euro;

– Canzo, Sp 41 ‘Valassina superiore’, 200.000 euro, 100.000

euro;

– Casnate con Bernate, variante Sp 28 ‘Luisago-Senna-Lipomo’,

200.000 euro, 100.000 euro.

PONTI CR

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Cremona per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 3.506.000 euro (2021-2026). Di seguito i primi 3

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 1.250.000 euro, in provincia di

Cremona. Con indicazione della citta’, della strada di

riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo

stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio

2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 2.000.000 euro, di cui 1.250.000 euro di

finanziamento regionale.

– Pizzighettone, Sp ex Ss 234 ‘Codognese’, 1.000.000 euro,

750.000 euro;

– Pianengo, Sp 64 ‘Bottaiano-Pianengo’, 950.000 euro, 475.000

euro;

– Bordolano, Sp 86 ‘di Bordolano’, 50.000 euro, 25.000 euro.

PONTI LC

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Lecco per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 1.512.000 euro (2021-2026). Di seguito i primi 2

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 525.000 euro, in provincia di Lecco.

Con indicazione della citta’, della strada di riferimento, il

costo complessivo dell’intervento e l’importo stanziato da

Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio 2021-2023 le opere

di messa in sicurezza dei manufatti provinciali ammontano a

800.000 euro, di cui 525.000 euro di finanziamento regionale.

– Pagnona, Sp 67 ‘dell’Alta Valsassina, 300.000 euro, 150.000

euro;

– Barzago, Sp 51 ‘della Santa’, 500.000 euro, 375.000 euro.

PONTI LO

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Lodi per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 2.175.500 euro (2021-2026). Di seguito i primi 7

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 984.500 euro, in provincia di Lodi.

Con indicazione della citta’, della strada di riferimento, il

costo complessivo dell’intervento e l’importo stanziato da

Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio 2021-2023 le opere

di messa in sicurezza dei manufatti provinciali ammontano a

1.768.000 euro, di cui 984.500 euro di finanziamento regionale.

– Cavenago d’Adda, Sp 169 ‘via Emilia-Cavenago d’Adda’, 273.000

euro, 136.500 euro;

– localita’ varie, Sp ex Ss 234 e Sp ex Ss 235, 259.000 euro,

194.000 euro;

– localita’ varie, Sp 16, Sp 115, Sp 116, Sp 125, Sp 169, Sp ex

Ss 591, 436.000 euro, 218.000 euro;

– Borghetto Lodigiano-Graffignana, Sp 125 ‘Graffignana-Livraga’,

100.000 euro, 50.000 euro;

– Codogno e Somaglia, Sp 126 ‘Ospedaletto Lodigiano-Codogno’,

50.000 euro, 25.000 euro;

– Cavenago d’Adda, Sp 169 ‘via Emilia-Cavenago d’Adda’, 100.000

euro, 50.000 euro;

– Marudo e Castiraga Vidardo, Sp 205 ‘Salerano al

Lambro-Marudo’, 550.000 euro, 275.000 euro.

PONTI MN

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Mantova per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 5.380.750 euro (2021-2026). Di seguito i primi 5

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 2.341.850 euro, in provincia di

Mantova. Con indicazione della citta’, della strada di

riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo

stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio

2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 4.326.000 euro, di cui 2.341.750 euro di

finanziamento regionale.

– Roncoferraro, Sp ex Ss 482 ‘Alto Polesana’, 715.000 euro,

536.250 euro;

– Roncoferraro, Sp 33 ‘Roncoferraro-Ponte San Benedetto’,

686.000 euro, 343.000 euro;

– Sustinente, Sp 79 ‘Sustinente-confine Gazzo veronese’, 686.000

euro, 343.000 euro;

– Marcaria, Sp 78 ‘Padana inferiore’, 1.564.000 euro, 782.000

euro;

– Serravalle a Po, Sp 80 ‘Roncoferraro-Ostiglia’, 675.000 euro,

337.500 euro.

PONTI MB

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Monza e Brianza per la manutenzione straordinaria

dei ponti ammonta a 1.343.400 euro (2021-2026). Di seguito i

primi 2 interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 512.400 euro, in provincia di Monza

e Brianza. Con indicazione della citta’, della strada di

riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo

stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio

2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 780.800 euro, di cui 512.400 euro di

finanziamento regionale.

– Vimercate, Sp 45 ‘Villasanta-Vimercate’, 488.000 euro, 366.000

euro;

– Usmate Velate, Sp 177 ‘Bellusco-Gerno’, 292.800 euro, 146.400

euro.

PONTI MI

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Citta’ metropolitana di Milano per la manutenzione straordinaria

dei ponti ammonta a 14.025.000 euro (2021-2026). Di seguito i

primi 11 interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 9.969.000 euro, nella Citta’

metropolitana di Milano. Con indicazione della citta’, della

strada di riferimento, il costo complessivo dell’intervento e

l’importo stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel

triennio 2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 14.860.000 euro, di cui 9.969.000 euro

di finanziamento regionale.

– Cormano, Sp 199 ‘Baranzate-Sesto San Giovanni’, 1.250.000

euro, 937.500 euro;

– Palazzolo Milanese di Paderno Dugnano, Sp 119 ‘Garbagnate-Nova

Milanese’, 1.250.000 euro, 937.500 euro;

– Cormano, strada comunale collegamento con ex Sp 44 in

soprappasso alla ‘Milano-Meda’, 1.250.000 euro, 937.500 euro;

– Cormano, svincolo uscita/entrata ‘Milano-Meda’, 1.250.000

euro, 937.500 euro;

– Paderno Dugnano, Sp ex Ss 35 ‘Milano-Meda’, 1.560.000 euro,

1.169.000 euro;

– Siziano, Sp 40 ‘Binasco-Melegnano’, 800.000 euro, 600.000

euro;

– Pieve Emanuele, Sp 40 ‘Binasco-Melegnano’, 900.000 euro,

675.000 euro;

– Binasco, Sp 30 ‘Binasco-Vermezzo’, 1.700.000 euro, 850.000

euro;

– Locate di Triulzi, Sp ex Ss 412 ‘Val Tidone’, 3.000.000 euro,

1.500.000 euro;

– San Donato Milanese, Sp ex Ss 415 ‘Paullese’, 1.400.000 euro,

1.050.000 euro;

– Gorgonzola, Sp ex Ss 11 Est ‘Padana Superiore’, 500.000 euro,

375.000 euro.

PONTI PV

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Pavia per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 5.370.000 euro (2021-2026). Di seguito i primi 5

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 615.000 euro, in provincia di Pavia.

Con indicazione della citta’, della strada di riferimento, il

costo complessivo dell’intervento e l’importo stanziato da

Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio 2021-2023 le opere

di messa in sicurezza dei manufatti provinciali ammontano a

1.170.000 euro, di cui 615.000 euro di finanziamento regionale.

– Olevano Lomellina, Sp 14 ‘Gambarana-Semiana-Nicorvo’, 450.000

euro, 225.000 euro;

– Montecalvo Versiggia, Sp ex Ss 201 ‘Stradella-Zavattarello’,

300.000 euro, 150.000 euro;

– Bressana Bottarone, Sp ex Ss 35 ‘dei Giovi’, 120.000 euro,

90.000 euro;

– Montu’ Beccaria, Sp 43 ‘Roncole-Montu’ Beccaria-San Damiano al

Colle’, 110.000 euro, 55.000 euro;

– Valeggio, Sp 19 ‘Groppello-Dorno-Valeggio’, 190.000 euro,

95.000 euro.

PONTI SO

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della

Provincia di Sondrio per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 2.282.000 euro (2021-2026). Di seguito i primi 6

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 1.340.000 euro, in provincia di

Sondrio. Con indicazione della citta’, della strada di

riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo

stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio

2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 3.460.000 euro, di cui 1.340.000 euro di

finanziamento regionale.

– Berbenno-Fusine, Sp 16 dir, 2.500.000 euro, 900.000 euro;

– Mese, Sp 2 ‘Trivulzia’, 300.000 euro, 150.000 euro;

– Tirano, Sp 26 ‘del Campone’, 250.000 euro, 125.000 euro;

– Cedrasco-Fusine, Sp 16 ‘Orobica’, 160.000 euro, 40.000 euro;

– Samolaco, Sp 2 ‘Trivulzia’, 100.000 euro, 50.000 euro;

– Samolaco, Sp 2 ‘Trivulzia’, 150.000 euro, 75.000 euro.

PONTI VA

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore dell

Provincia di Varese per la manutenzione straordinaria dei ponti

ammonta a 2.826.500 euro (2021-2026). Di seguito i primi 15

interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio

2021-2023) per un totale di 807.500 euro, in provincia di

Varese. Con indicazione della citta’, della strada di

riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo

stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio

2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti

provinciali ammontano a 1.300.000 euro, di cui 807.500 euro di

finanziamento regionale.

– Somma Lombardo, Sp 27 ‘della civilta’ di Golasecca’, 150.000

euro, 75.000 euro;

– Cantello, Sp 3U1 ‘Ponte di Vedano-Valico Ligornetto’ valico

commerciale, 150.000 euro, 112.500 euro;

– Cantello, Sp 3U2 ‘Ponte di Vedano-Valico Ligornetto’ valico

turistico, 100.000 euro, 75.000 euro;

– Cuasso al Monte, Sp 29 ‘dell’Alpe tedesco’, 150.000 euro,

75.000 euro;

– Vergiate, Sp 17 ‘del buon cammino’, 60.000 euro, 30.000 euro;

– Bodio Lomnago, Sp 36 ‘Ispra-Varese della Val Bossa’, 60.000

euro, 30.000 euro;

– Azzate, Sp 36 ‘Ispra-Varese della Val Bossa’, 60.000 euro,

30.000 euro;

– Cazzago, Sp 36 ‘Ispra-Varese della Val Bossa’, 60.000 euro,

30.000 euro;

– Albizzate, Sp 26 ‘Albizzate-Gallarate dei Castelli dell’Arno’,

60.000 euro, 30.000 euro;

– Tradate, Sp 19 ‘Castelnuovo Bozzente-Castellanza della

Cerrina’, 70.000 euro, 35.000 euro;

– Cantello, Sp 3 ‘Ponte di Vedano-Valico Ligornetto’, 80.000

euro, 60.000 euro;

– Cantello, Sp 3 ‘Ponte di Vedano-Valico Ligornetto’, 50.000

euro, 37.500 euro;

– Cantello, Sp 3 ‘Ponte di Vedano-Valico Ligornetto’, 50.000

euro, 37.500 euro;

– Buguggiate, Sp 1 ‘Cocquio Trevisago-Buguggiate’, 100.000 euro,

75.000 euro;

– Buguggiate, Sp 1 ‘Cocquio Trevisago-Buguggiate’, 100.000 euro,

75.000 euro. (