Laurea in Sala consiliare a Buccinasco

Buccinasco (15 luglio 2020) – Per agevolare i laureandi residenti a Buccinasco, prossimi alla

discussione di laurea, la Giunta comunale ha deciso di concedere gratuitamente la Sala consiliare

di via Vittorio Emanuele 7 per la discussione della tesi di laurea in modalità a distanza. In questo

modo i futuri dottori potranno condividere questo importante momento con la rete parentale

(massimo 20 persone) in un luogo adeguato rispetto alle disposizioni che l’emergenza sanitaria

comporta.

“La discussione della tesi di laurea – spiega Rosa Palone, assessora alle Politiche giovanili – è

certamente un momento importante nel percorso formativo degli studenti, un traguardo da

condividere con le persone a cui si vuole bene. Durante il periodo di Covid 19 gli esami e anche le

lauree si sono svolti in modalità a distanza: per chi lo desidera, abbiamo pensato di mettere a

disposizione la nostra Sala consiliare per consentire anche a parenti e amici di assistere alla

discussione e alla proclamazione utilizzando un luogo più istituzionale rispetto alla cameretta di

casa”.

La richiesta potrà essere effettuata inviando una mail a:

ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

V.A.