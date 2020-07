Lecco. Inaugurato Ponte di Cortenova in Valsassina

(mi-lorenteggio.com) Cortenova/Lecco, 15 luglio 2020 – È stato inaugurato oggi il nuovo ponte di Cortenova (Lecco) in Valsassina, presenti tra gli altri l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, il sottosegretario regionale Antonio Rossi, il consigliere regionale Mauro Piazza, il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il sindaco di Cortenova Sergio Galperti.

Opera importante per l’economia del territorio

“Regione Lombardia – ha detto l’assessore Terzi – ha messo in campo un impegno importante finanziando con quasi 1,8 milioni di euro la realizzazione del nuovo Ponte di Cortenova e delle opere di regimazione del torrente Rossiga. Un lavoro di squadra, portato avanti con la Provincia di Lecco e il Comune, fondamentale per la messa in sicurezza del territorio e il ripristino di un asse viabilistico rilevante come la SP62. L’intervento agevola da un lato il tessuto industriale della zona e dall’altro il turismo di prossimità in Valsassina, una terra splendida che invito tutti a scoprire o riscoprire”.

Redazione