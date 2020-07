MILANO/CASE POPOLARI, BOLOGNINI: AL GRATOSOGLIO PARTE IL CANTIERE DELLE ‘TORRI BIANCHE’, 6,6 MILIONI PER RIQUALIFICAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2020. Il cantiere per la ristrutturazione e

la riqualificazione delle ‘Torri bianche’ di via Saponaro a

Milano, nel quartiere del Gratosoglio (complesso edilizio di

proprieta’ di Aler Milano), e’ ufficialmente partito dopo il

completamento delle operazioni tecniche preliminari.

Nel darne notizia, l’assessore Regionale alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini, che si e’ recato sul

luogo, sottolinea con soddisfazione come “dopo l’emergenza Covid

ora non dovrebbero esserci piu’ ostacoli e ora si andra’ avanti

con i lavori a pieno ritmo. Contiamo di terminare

ristrutturazione e riqualificazione in un anno”.

NUOVE FACCIATE E RISPARMIO ENERGETICO – “Una parte consistente

degli interventi di manutenzione straordinaria – spiega

l’assessore Bolognini – comporta fondamentalmente il rifacimento

delle facciate con l’installazione del cappotto isolante. Si

tratta di opere importanti per l’efficientamento energetico che

sono state finanziate con 3,6 milioni di euro. Inoltre, anche le

coperture delle Torri verranno completamente rifatte e saranno

realizzati altri lavori di vario tipo, come la sistemazione dei

balconi e l’innalzamento dell’altezza dei parapetti delle

finestre, per la loro messa in sicurezza”.

ADEGUAMENTO A NORME ANTI INCENDIO – “Altri 3 milioni circa

verranno impiegati – spiega l’assessore – per ulteriori lavori

di manutenzione straordinaria. Si tratta di opere mirate

principalmente all’adeguamento dei fabbricati alla normativa in

materia di prevenzione degli incendi. Tra i numerosi interventi

previsti, poi, vi sono la realizzazione di nuove murature e

serramenti, la manutenzione straordinaria degli ascensori,

l’adeguamento della rete antincendio e una serie di altri lavori

generali di svecchiamento, ripristino e sostituzione di impianti

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. Queste

ulteriori opere sugli edifici del complesso inizieranno nel

novembre del 2020”.

LA RIQUALIFICAZIONE INTERESSERA’ L’INTERO QUARTIERE – “Insieme

alle diverse iniziative di carattere sociale – conclude

l’assessore Bolognini – che oggi sono attive nel quartiere, Aler

e Regione Lombardia sono impegnate per la riqualificazione

generale del quartiere. E’ questa una zona troppo spesso

abbandonata a se’ stessa, che ha grandi energie positive che

hanno solo bisogno di essere liberate. Per noi le periferie non

fanno parte di uno slogan da citare all’occorrenza. Si tratta di

aree delle citta’ importanti, in cui vivono tanti cittadini che

hanno diritto a godere di una qualita’ della vita elevata. Per

questo ci siamo impegnati concretamente in una serie di

interventi che rendano piacevole e soprattutto sicuro vivere

anche lontano dal centro. L’avvio di questo cantiere ne e’

l’ulteriore conferma. Si tratta di un passo avanti di grande

importanza per tutto il quartiere. Proseguiremo il nostro lavoro

con determinazione anche in futuro perche’ sono certo sia quella

giusta”.



V.A.