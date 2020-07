MONZA, INAUGURATO NUOVO SETTORE B DELL’OSPEDALE SAN GERARDO: 300 POSTI LETTO

PROSEGUE ITER PER FAR DIVENTARE STRUTTURA BRIANZOLA IN IRCCS

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 luglio 2020 – È stato inaugurato questa mattina il Settore B dell’ospedale San

Gerardo di Monza: circa 300 posti letto, già in uso da fine febbraio 2020, ha contribuito in maniera determinante alla cura dei pazienti Covid durante la pandemia. Va infatti ricordato che in piena pandemia, la Direzione Generale della ASST Monza ha profuso sforzi notevoli per realizzare in tempi record il Settore B.

Si tratta della realizzazione di un terzo della complessiva struttura, disposta su 11 piani totalmente ristrutturati in termini di accoglienza alberghiera e dotazioni strumentali e tecnologiche.

Undici piani in cui trovano spazio la Medicina d’Urgenza e la Gastroenterologia, la Medicina

Generale, l’Otorinolaringoiatria e la Chirurgia Maxillo Facciale, la Geriatria, la Senologia e la

Ginecologia, la Cardiologia, la Pneumologia e l’Unità di Terapia intensiva respiratoria, la

Chirurgia 2 e l’Urologia, l’Ostetricia, la Pediatria, le sale endoscopiche insieme a quelle di

urologia, bronco spia e interventistica e al piano terra le sale di Radiologia dedicate ai

pazienti interni (Tac, scheletrica, Rm, Eco), gli ambulatori di Pediatria e Day Hospital.

Settecento mila euro di nuovi arredi fanno del Settore B un gioiello dotato delle principali

tecnologie all’avanguardia, come due risonanze magnetiche del valore di oltre un milione

di euro e la nuovissima apparecchiatura radiologica polifunzionale scheletrica collaudata a

gennaio, del valore di 234mila euro. Le nuove camere di degenza sono tutte a due posti letto e con bagno dedicato per garantire sempre l’accessibilità alle persone con disabilità

anche temporanea.

“Il progetto di riqualificazione dell’Ospedale San Gerardo – sottolinea il Direttore Generale

della ASST di Monza Mario Alparone – si propone di allineare la struttura ospedaliera,

suddivisa in diversi edifici, ai rilevanti cambiamenti organizzativi, assistenziali e tecnologici

che negli ultimi anni hanno profondamente modificato il modo di curare i pazienti. Il

Settore B inaugurato questa mattina è l’esempio”.

E ancora: “Il Settore B ha avuto il suo “Battesimo del Fuoco” durante il periodo Covid,

perché i posti letto Settore B hanno contribuito in maniera determinante a ricoverare, a

fine marzo, parte dei 600 pazienti Covid gestiti dalla nostra ASST ed hanno consentito di

offrire degna e sicura accoglienza ai cittadini lombardi che si sono rivolti a noi (1700

pazienti complessivi di cui oltre 350 da fuori provincia). Numeri impressionanti e che

comprendono gli oltre 100 posti di terapia intensiva attivati nel massimo picco di

emergenza. Essere riusciti a fronteggiare questa emergenza è il risultato di un “sistema

Monza” che si è stretto attorno al suo ospedale in tutte le sue dimensioni, Amministrazione

Comunale, Prefettura, Volontariato, Cittadinanza. La gestione di un rilascio di 11 piani di

degenza (un intero ospedale di medie dimensioni) è complicato in condizioni normali

figuriamoci in piena emergenza. È il risultato di un lavoro di squadra ed è per me

importante ringraziare Regione Lombardia, l’ATS della Brianza ed i costruttori. Avere con

noi oggi Vice Presidente di Regione Lombardia e Assessore al Welfare è stato, per me e

per tutta l’azienda che ho l’onore di dirigere, particolarmente significativo proprio per

sottolineare i momenti intensi che hanno accompagnato la nostra attività in quel periodo”.

Tra i presenti anche Fabrizio Sala, vicepresidente e assessore regionale alla Ricerca, Innovazione, Universita’,

Export e Internazionalizzazione delle imprese, e Giulio Gallera, assessore al Welfare,

Alla presentazione sono intervenuti anche il direttore generale

Mario Alparone e il sindaco di Monza Dario Allevi.

“Anche questa struttura che oggi si presenta fortemente

rinnovata ha vissuto e affrontato una fase difficile per la

Lombardia – ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera – ma

il sistema ha retto perche’ gli ospedali hanno accolto pazienti

fino al limite, qui – ad esempio – ne sono arrivati 1.700.

L’eccellenza del sistema sanitario, caratterizzato anche per i

tanti interventi infrastrutturali come questo, ha consentito di

avere luoghi pronti messi a disposizione dei pazienti Covid

aumentando la capacita’ ricettiva”. “Cosi’ – ha proseguito Gallera

– e’ avvenuto a Voghera, dove era disponibile il nuovo Pronto

soccorso o l’unita’ coronarica di Busto Arsizio utilizzate per

posti letti di terapia intensiva, pronti a ricevere i pazienti”.

“Oggi – ha concluso l’assessore lombardo – luoghi come questo

tornano a essere a disposizione del territorio: 300 posti letti,

un altro passo avanti per rafforzare uno delle nostre punte di

eccellenza”.

“Aver realizzato la ristrutturazione di un terzo dell’ospedale

in un periodo drammatico come questo – ha sottolineato il

vicepresidente Sala – fa capire la forza e il temperamento di

chi ha voluto fortemente quest’opera. Il San Gerardo ha

dimostrato di saper reggere l’urto grazie al personale medico e

sanitario e a un’organizzazione di assoluto livello. Il San

Gerardo dovra’ diventare Irccs ma e’ gia’ di fatto un ospedale di

ricerca grazie alla collaborazione dell’Universita’ Milano

Bicocca, la prima in Italia per pubblicazioni medico

scientifiche”. “La nuova sfida – ha concluso Fabrizio Sala – e’

la ricerca e la ricerca parte da eccellenze come il San Gerardo.

Siamo orgogliosi di averlo in Brianza e tutto il territorio e’

grato per cio’ che ha fatto durante questa pandemia e per cio’ che

fara’ per tutta la collettivita'”.

V.A.