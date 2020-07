Un museo a cielo aperto, dal 18 luglio al 1° agosto

Trezzano sul Naviglio, 15 luglio 2020 – Passeggiare a piedi o in bicicletta lungo il Naviglio ed

esplorare la zona a Sud di Milano – passando naturalmente da Trezzano sul Naviglio – grazie al

progetto “ARDA – A Ritmo d’Acque” realizzato da BASE, in partnership con Bepart, Ideas, Local

Logic, J’eco, Turbolento Thinkbike, Fondazione RCM, vincitore di un bando promosso da Regione

Lombardia. Obiettivo: promuovere un turismo lento, sostenibile e di prossimità, offrendo un

immaginario diverso a chi vive in città.

Si tratta di installazioni posizionate lungo l’Alzaia del Naviglio (via Quasimodo, via IV Novembre),

costituite da un cartello in metallo rivolto verso il canale. Scaricando sul proprio smartphone l’app

gratuita Bepart e inquadrando il marker “Arda” sarà visualizzata un’opera in realtà aumentata.

Le installazioni potranno essere viste tutte insieme a Trezzano dal 18 luglio al 1° agosto: sabato 18

luglio alle ore 17 in via IV Novembre (davanti al Municipio), insieme alle associazioni, si terrà

l’inaugurazione di questo “museo a cielo aperto” a cui è invitata tutta la cittadinanza.

L’obiettivo del progetto, e il suo tratto distintivo, è di immaginare il collegamento tra la città di

Milano, il suo centro, e il territorio che sta immediatamente alle sue porte.

Promuovere il territorio e renderlo accessibile ai flussi turistici, sempre più internazionali, che

interessano la città, spesso ricca di eventi e iniziative che quasi sempre si limitano all’area urbana e

difficilmente si spingono ad esplorarne i dintorni.

Puntando il cellulare, sul quale è stata scaricata l’app BEPART, sulle diverse installazioni sarà

possibile visionare opere realizzate da vari artisti rappresentanti realtà aumentata, le istallazioni

rappresenteranno praticamente una specie di guida turistica con richiami ad attività, cascine,

itinerari.