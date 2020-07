Abbiategrasso. Al via AbbiateArte 2020

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 16 luglio 2020 – In arrivo la seconda edizione di AbbiateArte, mostra artistica organizzata dalla Consulta Giovani di Abbiategrasso: si terrà presso i Sotterranei del Castello dal 17 al 26 luglio. Sarà aperta al pubblico il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 21 alle ore 24.

Una mostra dedicata ai giovani, che cerca di coniugare la tradizione alle nuove forme d’arte che si stanno affermando nel panorama creativo. Gli artisti che esporranno le loro opere sono stati selezionati da una giuria composta da una parte della Consulta Giovani e da tre professionisti attivi nel campo artistico: Luisa Maderna, Licia Zavattaro, Emanuele Grittini.

Di seguito i nomi dei vincitori del bando AbbiateArte2020: Stefania Balzarotti, Simona Sarluca, Kaneko Studio, Jessica Ticozzelli, Norani Greta, Michela Tata, Marco Pozzato, Arianna Inglesi, Jozef Marku, Giada Nardella, Carolina Nason, Stefano Borella, Simone Gallo, Gabriele Bozzetti e Alice Monti.

Questa edizione vede protagonista anche una feconda attività collaborativa. Partner dell’evento quattro associazioni molto attive sul territorio: “La Salamandra”, nota realtà di giovani che promuove e crea eventi di stampo culturale, “La Filarmonica” di Abbiategrasso, storico ecosistema musicale che ci regala concerti dalla qualità garantita, “Kaboom”, associazione senza scopo di lucro che gestisce lo spazio di co-working abbiatense e infine “Artemisia”, una realtà che con costanza diffonde l’arte nella nostra città. Nella mostra saranno presenti opere pittoriche, arte digitale e fotografia. Infine, la mostra si avvale del più prezioso dei supporti, quello del Comune di Abbiategrasso, nello specifico l’assessorato alle Politiche Giovanili.

L’assessore Beatrice Poggi invita la cittadinanza, nel rispetto delle normative anticovid, a visitare la mostra che è la libera espressione dei nostri talenti cittadini e che conterrà anche una serie di opere significative realizzate nel contest del periodo di lockdown denominato “Aspettando Abbiatearte”. Oltre a tutto ciò una sala sarà dedicata come il passato anno al mondo delle installazioni. Quest’anno la Consulta in collaborazione con Kaneko Studio ha ideato “Tinte d’Estro”, un’installazione formata da arte appartenente a campi diversi, ma creata durante il periodo di quarantena. Al centro non tanto le emozioni provate in quel periodo, quanto più la creatività inarrestabile degli artisti, che anche in quel periodo hanno saputo generare nuove idee e nuove opere. Il curatore Edoardo Grittini ci descrive l’esperienza di questa mostra: “è davvero meraviglioso incontrare giovani artisti, coetanei con cui condividere la passione per l’arte. Collaborando con loro scopro sempre cose nuove e mi rendo conto che gli appassionati di questo campo sono molti di più di quello che credevo. AbbiateArte assume di conseguenza l’ulteriore valore di centro di aggregazione artistica, oltre al classico scopo di una mostra: diffondere e promuovere l’arte sotto ogni sua forma.”

Venerdì 17 luglio alle ore 18 avverrà un’inaugurazione a porte chiuse nel rispetto delle norme vigenti, disponibile on-line tramite diretta sui canali social della Consulta Giovani e dei partner aderenti. Ospiterà gli artisti e tutti gli attori che hanno reso possibile AbbiateArte 2020. La Consulta Giovani è impaziente di mostrarvi tutto quello che ha preparato per la comunità, insieme a Cinema in Castello, tutto questo rappresenta l’offerta di eventi pensati per quest’estate. Iniziative che sono testimonianza di una voglia di fare sempre presente, un’energia che contraddistingue i giovani, che malgrado le difficoltà sono decisi a collaborare con costanza nel miglioramento della società.