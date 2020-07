AEROPORTO BERGAMO, TERZI: TRENO PER ORIO TRA LE OPERE OLIMPICHE, AUSPICHIAMO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2020. Si sono svolte oggi le celebrazioni per

il 50° anniversario dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio,

alla presenza, tra gli altri, del ministro dei Trasporti, Paola

De Micheli, dell’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti

e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, del sindaco di

Bergamo, Giorgio Gori, e del presidente della Provincia,

Gianfranco Gafforelli.

“Auguri a Sacbo – ha detto Terzi – la societa’ di gestione che

oggi ha inaugurato una nuova area del terminal quale segno di

rilancio per il periodo post Covid. Il piccolo scalo di

provincia e’ diventato il terzo aeroporto in Italia per numero di

passeggeri, e uno dei primi due per Pil raggiungibile insieme a

Malpensa. Questo grazie alla tenacia dei bergamaschi e a figure

come il manager dalminese Ilario Testa, che ebbe la geniale

intuizione di puntare sul low cost”.

TRENO PER ORIO DECISIVO PER REGIONE – “Regione Lombardia – ha

proseguito l’assessore – sta lavorando, insieme agli altri

attori in campo, per agevolare la realizzazione del collegamento

ferroviario Bergamo-Orio che abbiamo fortemente voluto inserire

tra le opere olimpiche. Ci aspettiamo che vengano rispettate le

tempistiche”. “L’opera – ha concluso Terzi – e’ fondamentale:

unira’ lo scalo al capoluogo in 10 minuti ed efficientera’ anche i

collegamenti con Milano. Insieme al raddoppio della

Ponte-Montello andra’ a migliorare sensibilmente la mobilita’ del

territorio”.



V.A.