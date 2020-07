Ceriano – Biblioteca aperta tutto agosto, “Biblio a ca’”, successo imitato

Coronavirus, eventi cancellati almeno fino al prossimo autunno

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 16 luglio 2020 – Il dovere di non abbassare la guardia e la grande incertezza sulle disposizioni di prevenzione rende di fatto impossibile allestire gli eventi tradizionalmente in programma nell’estate cerianese. L’Amministrazione comunale ha fatto la scelta, dettata anche da motivazioni etiche di vicinanza nei confronti delle persone toccate in maniera grave dagli effetti della pandemia, di rinunciare alle iniziative già messe in calendario.

“Il quadro a livello nazionale è ancora piuttosto delicato e la nostra linea, dall’inizio di questa emergenza, è sempre stata quella di non andare a creare situazioni di potenziale rischio” -commenta l’Assessore a Cultura e Tempo Libero Romana Campi. “Abbiamo anche deciso di rinunciare all’organizzazione di eventi per rispetto delle persone che hanno vissuto momenti di grossa difficoltà. Unica eccezione, molto ben riuscita, è stato il concerto con formula “drive in” in piazza Diaz, che è stato il doveroso omaggio agli allievi della scuola di musica curata da “La Città sonora”. E’ andato tutto molto bene ed è stato anche apprezzato il servizio di consegna in auto delle consumazioni da parte delle ragazze del Gs Dal Pozzo che ancora ringrazio. Un doveroso ringraziamento anche ai volontari del GST che hanno garantito l’ordine e la sicurezza durante l’evento”.

Intanto, ha riscosso grande apprezzamento l’iniziativa “Biblio a ca’” promossa quando ancora le biblioteche erano chiuse e che è ancora in vigore oggi, con richieste di consegne e ritiro a domicilio, rese possibili grazie ai volontari. Una iniziativa che è stata anche replicata in diversi Comuni della zona.

“La Biblioteca è ora tornata accessibile per il solo servizio di prestito, con il deposito dei libri in quarantena e l’attività di igienizzazione prima di rimetterli a disposizione del pubblico” -sottolinea l’Assessore Campi che annuncia poi la grande novità di quest’anno. “La nostra biblioteca resterà aperta per tutto il mese di agosto con il normale orario, un modo per andare incontro anche a quelle famiglie che, per diversi motivi, quest’anno non potranno spostarsi da Ceriano”.