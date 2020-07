Come scegliere il miglior SUV

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2020 – SUV, o Sport Utility Vehicle, o ancora, la grande passione degli italiani.

Quello che era un popolo che, almeno fino ad un decennio fa, si barcamenava tra la realtà delle utilitarie e il sogno delle sportive, oggi sembra deciso ad abbandonare sia l’uno, sia l’altro schieramento.

Con buona pace di chi sogna sempre e soltanto italiani a bordo di una decappottabile.

Perché oggi appunto i dati di vendita parlano chiaro. SUV e Crossover la fanno decisamente da padrone delle vendite, un segmento che sembra essere davvero l’unico in grado di tenere a galla il settore auto.

Ma come scegliere un buon SUV? È vero che chi più spende, meglio viene soddisfatto?

Non sempre. Perché oggi che sul mercato dei SUV si danno battaglia tutti i migliori marchi del mondo dell’auto, possiamo sicuramente orientarci con intelligenza verso il miglior rapporto qualità prezzo.

Senza necessariamente pagare un premium per marchi che di esclusivo hanno poco.

Per chi preferisce l’arrosto al fumo, questa è la guida definitiva.

Dimensioni

La scelta tra Crossover e SUV, con i primi che oggi sono sempre più accessoriati e confortevoli, dipende grandemente dalle dimensioni.

Siamo di quelli che – dovendo sempre essere i re della strada, hanno bisogno del massimo dei volumi possibili? Oppure siamo tra quelli che invece possono “accontentarsi” dei volumi maggiormente ridotti offerti dai Crossover?

Il mercato, almeno negli ultimi trimestri, sembra propendere per la seconda soluzione. Di compromessi ce ne sono pochi, se non quelli di rinunciare a volumi che, comunque, il grosso delle volte rimangono inutilizzati.

Consumi

Non è necessariamente detto che un SUV debba consumare troppo.

Anzi, i SUV di ultimissima tecnologia sono SUV che affrontano la strada con la potenza di sempre, pur non rendendo la visita alla stazione di servizio un momento di paura e delirio.

Sì, si può scegliere un SUV di ultima generazione che abbia consumi per quanto possibile ridotti.

E sul mercato sono anche in arrivo SUV e Crossover sia ibridi che completamente elettrici. Uno schiaffo morale per chi pensava che il mondo dell’auto non sarebbe mai e poi mai stato capace di rinnovarsi.

Affidabilità

Che non è data dai volumi e non è data dall’aspetto, ma dalla scelta di un marchio che abbia una grande reputazione e soprattutto una formidabile rete di assistenza post-vendita.

Quando si sceglie un’auto oggi, prima di preoccuparci di quanto possa essere cool il modello che andiamo a scegliere, dovremo necessariamente preoccuparci di quanto sia sicuro e affidabile il veicolo che abbiamo scelto.

Perché appunto non c’è nulla di peggio di acquistare un bolide che poi si rivela essere pericoloso e malfunzionante.

Il cuore, perché l’auto è anche un piacere

Siamo di quelli che consigliano sempre di valutare le auto con in mano dati e calcolatrice.

Ma vogliamo anche lasciare spazio al sentimento, al cuore. Perché le auto rivestono, soprattutto nell’immaginario di noi italiani, un ruolo sentimentale importante.

Scegli dunque anche facendoti accompagnare dal cuore, certo che potrai assolutamente ottenere il meglio solo quando riuscirai ad unire l’utile e il dilettevole.

SUV e Crossover oggi possono offrirti il meglio dei due mondi.

L. M.