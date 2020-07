GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, BOLOGNINI VISITA ‘SPORTELLO ANTI-LUDOPATIA’ DEL NIGUARDA: SCONFIGGIAMO INSIEME LA LUDOPATIA

Milano, 16 luglio 2020 – “Iniziative come ‘Spazio Gio’ ci

permettono di ‘fare squadra’ per aiutare chi cade nel tunnel

della ludopatia a rialzare la testa e a riguadagnare il

controllo della propria vita, liberandosi una volta per tutte

dalla schiavitu’ della scommessa”. Cosi’, l’assessore regionale

alle Politiche sociali, abitative e Disabilita’, Stefano

Bolognini, a margine di una visita effettuata oggi allo

sportello per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo

patologico, allestito presso l’Asst Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO – “Il presidio allestito al Niguarda –

dice Bolognini – e’ stato pensato per intercettare quei casi

ancora allo stadio intermedio della patologia e orientarli verso

i servizi di sostegni. Si tratta di un corner temporaneo,

operativo per alcuni giorni al mese nelle aree di maggior

afflusso dell’ospedale. La sua presenza aiuta a sensibilizzare

molti sulla reale dimensione del fenomeno e contribuisce anche a

formare gli operatori sanitari dell’ospedale”.

DATI ALLARMANTI – “Secondo le prime proiezioni dei dati 2019

forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – anticipa

l’assessore – in Italia il fenomeno e’ in crescita del 3,5%

rispetto al 2018. La raccolta pro-capite e’ pari a 2.180 euro.

Nel complesso siamo a valori intorno ai 110,5 miliardi di euro:

74,1 miliardi da gioco su rete fisica e 36,4 dall’online. Se la

prima risulta in calo per la seconda si prospetta una ascesa

importante, influenzata purtroppo anche dal ‘lockdown’ e dalle

condizioni di isolamento imposte dalle misure per limitare il

contagio. In Lombardia gli ultimi dati disponibili evidenziano

per la raccolta da gioco su rete fissa 14,5 miliardi di euro. La

‘spesa’, cioe’ le perdite dei giocatori, si attesta

provvisoriamente a 3,3 miliardi di euro”.

UN PRIMATO PREOCCUPANTE, IN TESTA COMO E SONDRIO – Nel 2018

erano 10.718 gli esercizi con apparecchi newslot attivi in

Lombardia e circa 44.000 gli apparecchi in esercizio (17% del

totale nazionale). “I dati provvisori per il 2019 – aggiunge

Stefano Bolognini – mettono in evidenza che la nostra regione e’

la seconda d’Italia, dopo l’Abruzzo, per consumo pro-capite di

gioco d’azzardo legale. Siamo a una media di 1.725 euro a

persona. Le province di Como con 2.032 euro a testa, Sondrio con

1.877 euro, Brescia con 1.850 euro e Bergamo con 1.805 euro sono

quelle con valori superiori alla media regionale. Per la

provincia di Milano il dato pro-capite e’ di 1.774 euro”.

IMPEGNO CONCRETO ANCHE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO – “A questo

proposito, Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Bolognini

– ha messo a disposizione dal 2018 a oggi complessivamente 12

milioni di euro, oltre ai quasi 2 milioni destinati ai progetti

realizzati dagli Enti locali, per azioni di prevenzione e

contrasto al gioco d’azzardo patologico. Tra questi ‘Spazio Gio’

– sottolinea – rappresenta un progetto che vogliamo replicare

anche in altri ospedali e in differenti contesti. La messa a

sistema di queste realta’ e’ una sfida e anche una grande

opportunita’. Permettera’ un migliore utilizzo delle risorse e il

potenziamento delle attivita’ di prevenzione e contrasto al gioco

d’azzardo patologico nelle comunita'”.

L’IMPORTANZA DI FARE SISTEMA CON LE REALTA’ LOCALI – “Dal 2018 –

conclude l’assessore – abbiamo dato una decisa accelerata nella

programmazione, organizzazione e impostazione degli interventi

per il contrasto di questo fenomeno. Al finanziamento diretto di

singoli progetti abbiamo preferito interventi e progettualita’ in

cornici di programmazione locale, con importanti sinergie anche

con il mondo del volontariato”.