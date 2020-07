Lissone. Cinema sotto le stelle: tutte le novità

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 16 luglio 2020 – Cambiano le modalità di accesso alla rassegna “Cinema sotto le stelle”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Lissone in collaborazione con la Cooperativa Controluce e giunta quest’anno alla seconda edizione. Al contempo, però, si amplia il palinsesto in programma, con tre proiezioni – ad ingresso gratuito e aggiuntive a quelle già calendarizzate – da programmare nel mese di agosto.

A partire da martedì 21 luglio – con la proiezione del film Parasite – verrà richiesto un costo di ingresso pari a 4 euro.

Tale decisione, inevitabile seppur dolorosa, giunge dopo che nei giorni scorsi la Cooperativa Controluce – affidataria del servizio di proiezione dei film per conto del Comune di Lissone – ha ricevuto esplicita diffida scritta da parte delle case di distribuzione dei film circa il proseguimento della gratuità della rassegna stessa, ravvedendo una illecita concorrenza con le sale cinematografiche del territorio.

A livello nazionale è tuttora in corso un procedimento avanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per accertare un’intesa «restrittiva della concorrenza, consistente in una concertazione volta a ostacolare l’approvvigionamento dei film da parte delle arene a titolo gratuito, in violazione dell’articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e/o dell’articolo 2 della L. n. 287/90».

Nell’attesa di conoscere l’esito dell’istruttoria che al momento vede solo una pronuncia parziale, e con l’obiettivo di tutelare tutte le azioni amministrative già intraprese e tutte le persone che stanno lavorando per garantire la proiezione dei film nei martedì sera estivi, il Comune di Lissone ha dovuto inserire il biglietto a pagamento in 5 dei restanti film previsti fra luglio, agosto e settembre a Lissone.

Nel caso di “Frozen”, il titolo verrà sostituito con una nuova pellicola, sempre destinata ai più piccoli, a titolo gratuito previa prenotazione.

Non cambia la modalità di prenotazione del “posto”, sempre disponibile tramite la piattaforma alla pagina https://www.controluce.com/Prenotazioni2020/prenotazioni/

A fronte del costo d’ingresso previsto per 5 spettacoli, l’Amministrazione Comunale organizzerà 3 ulteriori serate, da programmare nel mese di agosto, ad ingresso gratuito e durante le quali verranno proposti alla cittadinanza film concessi dalle case cinematografiche per proiezioni gratuite. Di tali date, che consisteranno in pellicole d’autore, verrà comunicata a breve la calendarizzazione e verrà data la possibilità di prenotazione gratuita.

“Attraverso la rassegna estiva Cinema sotto le stelle pensata e voluta a titolo gratuito con investimento di risorse economiche comunali, l’Amministrazione Comunale si è posta la finalità di costruire momenti aggregativi e ludici, nei quali la cultura cinematografica rappresenta lo spirito di un più ampio progetto di socializzazione sul territorio – affermano il Sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alla Cultura Alessia Tremolada -. Vicende nazionali ci impongono questo cambiamento introducendo il pagamento del biglietto. Il Comune di Lissone ritiene infatti che la proiezione di pellicole nello spazio all’aperto possa rappresentare un modo per coinvolgere il pubblico e, magari, di crearne di nuovo a vantaggio di tutto il comparto. Ci piace però l’idea di offrire 4 spettacoli gratuiti, di cui 3 aggiuntivi a quelli in calendario: il fascino di una storia cinematografica è da sempre in grado di conquistare gli spettatori e siamo certi che così sarà, anche con film che hanno terminato il loro viaggio nelle sale cinematografiche”.