Lissone. SuoniMobili 2020, due appuntamenti con la musica «in tour» per la città

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 16 luglio 2020 – Musica itinerante per le vie della città, con note messicane e brani jazz che risuoneranno nei quartieri per entrare – metaforicamente, ma non troppo! – nelle case dei lissonesi.

In adesione al Protocollo d’intesa col Consorzio Brianteo Villa Greppi, il Comune di Lissone venerdì 24 e venerdì 31 luglio ospiterà la musica live di Musicamorfosi che con l’edizione 2020 di Suoni Mobili giunge alla sua 11° rassegna.

Il Festival, firmato appunto dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con Musicamorfosi e con la direzione creativa di Saul Beretta, realizzato con il patrocinio e contributo di Fondazione Cariplo, torna in tutta sicurezza secondo le normative sanitarie e di prevenzione relative al Covid-19.

Per quest’anno, dunque, non sarà un’unica sede fissa ad ospitare le kermesse musicali per evitare qualunque forma di assembramento, ma i musicisti gireranno la città su veicoli scoperti coinvolgendo tutti i quartieri ed esibendosi nei diversi punti del territorio.

Due, come detto, gli eventi in calendario a Lissone: si inizia venerdì 24 luglio con 2 set dalle 19 alle 22.30 con Serenate Mariachi e si proseguirà la settimana successiva con un Dj set in movimento su una Cargo Bike che dal mattino alla sera conquisterà ogni tipologia di pubblico.

“In questo anno particolare l’attenzione dell’Amministrazione, ancor più che negli anni precedenti, è stata quella di organizzare eventi che potessero raggiungere il maggior numero possibile di cittadini nel rispetto della normativa anti contagio – afferma Alessia Tremolada, assessore con delega alla Cultura -. Se solitamente portiamo gli spettacoli di Suoni Mobili in diversi luoghi della città, quest’anno con la realizzazione di due eventi itineranti toccheremo tutti i quartieri portando musica e allegria il più possibile vicino alle case dei nostri concittadini. In un’estate particolare speriamo che, anche dalle vostre finestre, possiate godere di un momento di svago”.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

VENERDI’ 24 LUGLIO

SERENATE MARIACHI • dalle h 19.00 alle 22.30

MARIACHI LA PLAZA

Adalberto Torrico, voce e chitarra

Carlos Lajara, vihuela e voce

Gabriel Otoya, Simone Bonizzi, Daniele Roncelli, tromboni

Ivan Rosas, guitarron

Stefano Bonvini e Alessandro Puglia, violini

Antonio Di Sabato, fisarmonica

Irresistibili, trascinanti coinvolgenti. In gruppo da 9 elementi con gli inconfondibili costumi originali e gli strumenti tipici della musica tradizionale messicana. Genuinamente messicani nello spirito, reinventano il mondo Mariachi fuori dal suo habitat naturale proponendo un misto di son, cumbia, huapango, nu-mariachi, polka e persino degli esplosivi accostamenti con la musica balcanica e con la musica contemporanea in un viaggio alla ricerca degli elementi originari del fenomeno “Mariachi”.

VENERDI’ 31 LUGLIO

BIGA UP + MASSIMILIANO MILESI • h 11.30-13.00 e 19.00-22.30

Dj set in movimento su una Cargo Bike con un totale di 6000 watt di potenza consolle, laptop, pedalata assistita, impianto luci led batteria ricaricabile con un’autonomia di oltre 6 ore. Felicità musicale in movimento a bassissimo impatto ambientale. Sul cargo della bike in piedi suona uno dei top jazz della scena italiana: Massimiliano Milesi. Ironia, divertimento e musica di gran classe!