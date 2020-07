STUPRO MONTE STELLA, ASSESSORE PIANI: GRAVE E INACCETTABILE. IN LOMBARDIA PIU’ CHE RADDOPPIATI I CENTRI ANTI VIOLENZA DONNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2020. “E’ incredibile che in pieno giorno, passeggiando all’interno di un parco cittadino, una donna possa ancora essere aggredita e stuprata mentre porta in giro il suo cane. Questo ennesimo episodio di violenza, occorso ieri a Milano, e’ assolutamente inaccettabile; il mio pensiero va alla vittima a cui esprimo forte vicinanza, nell’auspicio che il colpevole possa essere celermente individuato e punito con pene esemplari”.

Cosi’ l’assessore alla Famiglia, Genitorialita’ e Pari Opportunita’ Silvia Piani e’ intervenuta a proposito del recente fatto di cronaca avvenuto ieri, poco dopo le 18, al parco Monte Stella di Milano.

“Regione Lombardia, da anni, agisce attraverso un largo spettro di iniziative a contrasto della violenza di genere su piu’ fronti e, fortemente, su quello della prevenzione. In sei anni, infatti – ha ricordato – in Lombardia, e’ cresciuto significativamente il numero dei Centri Antiviolenza, abbiamo attivato di monitoraggi costanti e investito ingenti risorse per favorire l’emersione del fenomeno. Tuttavia – ha concluso – vicende terribili come quella occorsa a Milano, rappresentano una ferita per l’intera comunita'”.



V.A.