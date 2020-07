Trezzano sul Naviglio. Continua la battaglia contro l’amianto

Terminata la ricognizione del territorio tramite tecnologie di telerilevamento, il

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 16 luglio 2020 – La lotta all’amianto è una delle priorità

dell’Amministrazione Bottero, da anni in prima linea con azioni per rimuovere i manufatti in

amianto ancora presenti nelle strutture pubbliche (come la scuola Giacosa) e per sostenere privati

e aziende che, per legge, sono tenuti ad eliminare eventuali manufatti.

Per questo il Comune di Trezzano sul Naviglio aderisce allo Sportello Amianto Nazionale, che

fornisce ai cittadini servizi, agevolazioni e informazioni gratuite garantendo assistenza a 360°

rispetto ad ogni situazione legata all’inquinante, alle mappature, alle bonifiche ma anche alle

malattie professionali e alle patologie correlate all’amianto.

In base all’Accordo Quadro stipulato a luglio 2019, inoltre, tramite lo Sportello Amianto Nazionale

il Comune di Trezzano ha effettuato una ricognizione del territorio tramite tecnologie di

telerilevamento: nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno inviato la “Comunicazione di avvio del

procedimento” ai privati e alle aziende dove è stata rilevata la presenza di manufatti in MCA.

Tutti i soggetti che hanno la disponibilità dei beni con presenza di materiali contenenti amianto

(siano essi di matrice compatta e friabile) hanno l’obbligo di fornire entro 60 giorni:

a) l’attestazione di avvenuta notifica del Dipartimento dell’ATS del modello NA/1

debitamente compilato in ogni sua parte;

b) le risultanza emerse dalla definizione dell’Indice di Degrado e/o della Valutazione del

rischio amianto

c) qualora pertinente, il Piano di controllo e manutenzione prodotto dal Responsabile

Rischio Amianto debitamente nominato.

Le comunicazioni sono state inviate ai proprietari degli immobili. Pertanto, nei condomini dove

è stata rilevata la presenza di MCA, non è necessario che ogni condominio risponda

alla comunicazione ricevuta: bisogna demandare all’amministratore di condominio gli

adempimenti previsti affinché rediga una sola comunicazione per conto del condominio

interessato.

Tutta la documentazione deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE entro e non oltre

60 giorni a uno dei seguenti indirizzi:

– a mezzo pec: avvio.procedimento.trezzano@pec.it

– a mezzo r.r.: Sportello Amianto Comune di Trezzano sul Naviglio – Casella Postale n. 86,

via Avigliana 2 – 10092 Beinasco TO

Per informazioni inerenti il procedimento, privati e aziende possono rivolgersi allo

Sportello Amianto Nazionale (non chiamare l’Ufficio Ecologia del Comune):

tel. 06 81153789

mail: avvio.procedimento.trezzano@sportelloamianto.org

pec: avvio.procedimento.trezzano@pec.it

Il cittadino e le imprese possono contattare lo Sportello Amianto Nazionale e chiedere:

 Informazioni per la gestione della burocrazia relativa alla bonifica.

 Informazione per l’individuazione delle aziende in possesso dei requisiti di legge (Categoria

10/a e 10/b) in regola con le autorizzazioni ad operare notificate presso il Ministero

dell’Ambiente.

 Informazione per l’individuazione dei criteri di autorimozione dove prevista.

 Informazione nella individuazione degli iter regionali per la caratterizzazione dello stato

d’uso dell’amianto.

 Informazione per l’individuazione dei laboratori accreditati alle analisi ed alle caratterizzazioni

dei manufatti in cemento amianto presso il Ministero della Salute.

 Consulenza fiscale relativa alle detrazioni ed agli incentivi di Stato relativi alla bonifica.

 Informazione riguardo al reperimento di opportunità di finanziamento agevolato laddove

fossero presenti.

 Accompagnamento all’utilizzo di Bandi di finanziamento.

 Informazione finalizzata al reperimento di finanza agevolata per le bonifiche.

 Informazione al cittadino esposto al rischio amianto per l’approccio al Servizio Sanitario

Nazionale.

 Informazione su iter e burocrazia per analisi, esposti, segnalazioni e notifiche relative

all’amianto.

 Gestione della comunicazione “Inerente” abbandoni a bordo strada o situazioni di pericolo.

V.A.