Abbiategrasso. Al via le asfaltature definitive di viale Mazzini

Dal 27 luglio fino alla metà di agosto

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 17 luglio 2020 – Il lungo cantiere che ha interessato negli scorsi anni il rifacimento delle reti di fognatura e gas in viale Mazzini ad Abbiategrasso si avvia alla sua fase conclusiva: la stesura dell’asfalto definitivo su entrambe le carreggiate.

È infatti trascorso il necessario tempo tecnico di assestamento del terreno dopo i lunghi lavori di scavo che, nel 2018 e 2019, avevano permesso di posare la nuova rete fognaria e quella di distribuzione del gas e di dismettere le vecchie reti che avevano in passato creato diversi problemi evidenziando crepe e anche cedimenti, e che rischiavano col tempo di diventare insicure per i cittadini.

Molti sono stati i sacrifici in quel periodo, soprattutto delle attività commerciali presenti sulla via, ma oggi i cittadini di Abbiategrasso dispongono di una rete fognaria sicura ed efficiente, a vantaggio sia delle persone che vivono e transitano nella zona, sia dell’ambiente, perché una rete efficiente consente di portare tutte le acque reflue al depuratore, trattandole correttamente secondo processi e sistemi moderni e tecnologicamente avanzati, e di restituire all’ambiente acqua pulita, a tutto vantaggio dei corsi d’acqua che attraversano il nostro territorio.

Dal 27 luglio inizieranno dunque i lavori per stendere l’asfalto. Come per i lavori di scavo, anche in questo caso si è attivata un’ottima collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, Gruppo CAP e Aemme Linea Distribuzione, così da effettuare i lavori di competenza delle due aziende in un unico momento, sfruttando le prime due settimane di agosto.

Per limitare al massimo i disagi alla circolazione, alcune lavorazioni, in particolare in corrispondenza delle rotonde presenti su viale Mazzini, verranno eseguiti di notte. In occasione di questi lavori viale Mazzini sarà chiusa al traffico durante le ore notturne. Per i restanti lavori, dal 27 luglio e fino alla metà di agosto, sarà percorribile una sola carreggiata della via mentre l’altra sarà interessata dalle asfaltature.

Si parte dalla carreggiata che va verso il centro di Abbiategrasso, quindi nel primo periodo sarà possibile utilizzare viale Mazzini solo per uscire dal paese, mentre verrà predisposta una viabilità alternativa per i veicoli diretti verso il centro. Terminata questa carreggiata si passerà direttamente all’altra invertendo quindi la direzione di transito.

Per approfondimenti o per chiedere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a comunicazione.cantieri@gruppocap.it: i tecnici di CAP sono a disposizione per rispondere a tutte le domande dei cittadini di Abbiategrasso.