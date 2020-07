Cesano. Incidente auto moto in via Isonzo, ferito 57enne

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 luglio 2020 – Stamane, intorno alle ore 10.15, in via Isonzo, all’altezza del civico 16, per un incidente tra una moto e una vettura, il motociclista, un uomo di 57 anni, è caduto a terra provocandosi delle leggere contusioni.

Fortunatamente, essendo una via trafficatissima, nessun veicolo, in quel momento, giungeva a velocità sostenuta, con il rischio di investirlo.

Soccorso dalla Polizia Locale e da un’ambulanza è stato trasportato in codice verde all’Humanitas di Rozzano.

V. A.