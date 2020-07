COMPLESSO IMMOBILIARE DI MILANO VIA TOLSTOJ: REALE GROUP E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE APRONO UN TAVOLO DI LAVORO

PER UN PROGETTO SOSTENIBILE NELL’ATTENZIONE DELL’INTERESSE COLLETTIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2020 – Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’Assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e il Presidente del Municipio 6 Santo Minniti hanno incontrato i vertici di Reale Group per condividere un percorso comune, attraverso un tavolo di ascolto volto a integrare le esigenze di tutte le parti coinvolte nel progetto che interessa il complesso immobiliare di via Tolstoj.

“Il Comune segue con particolare attenzione il progetto di Reale Immobili per via Tolstoj – ha commentato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. La crescita e lo sviluppo di Milano non possono prescindere da due elementi: sostenibilità ambientale e tutela sociale dei cittadini. Questi sono i fari che devono illuminare ogni tipo di intervento di riqualificazione nella nostra città. Sono felice di poter confermare che Reale Group non farà mancare disponibilità e sensibilità, nell’interesse dell’intera collettività”.

Reale Group esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro con il Sindaco Sala e il suo staff, nel corso del quale sono state definite le basi per un processo condiviso. “La valorizzazione del territorio e l’attenzione all’interesse collettivo sono valori che condividiamo con l’Amministrazione Comunale di Milano e che costituiscono il punto di partenza di qualsiasi nostra iniziativa, sempre improntata allo sviluppo sostenibile. Confermiamo l’apertura ad attivare un dialogo e già da subito siamo disponibili a prorogare temporaneamente i contratti d’affitto arrivati a naturale scadenza”, ha dichiarato Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua.

Redazione