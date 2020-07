METROTRANVIA MILANO-SEREGNO: NOTA DELLA CONSIGLIERA DELEGATA BEATRICE UGUCCIONI

(mi-lorenteggio.com) In merito alle ultime vicende relative all’opera metronviaria Milano-Seregno, la consigliera delegata alla mobilità della Città metropolitana Beatrice Uguccioni, precisa:

“La metrotranvia Milano Seregno sta procedendo. L’iter sta seguendo il suo corso in base anche agli accordi con i Comuni coinvolti, per poter fornire un ulteriore servizio di trasporto pubblico ai cittadini. E infatti il prossimo settembre sarà pronto il progetto esecutivo.Per quanto riguarda il ricorso al Tar che coinvolge il Comune di Cusano Milanino, il Tar ha riconosciuto come apprezzabili le osservazioni di Città metropolitana rinviando la discussione nel merito al 9 febbraio 2021, data nella quale verrà presa la decisione. Suonano pertanto incomprensibili i toni esultanti del Comune di Cusano Milanino. In questo momento è necessario fare chiarezza e tenere tutti un atteggiamento propositivo e collaborativo: ognuno deve fare la propria parte, anche dal punto di vista delle risorse, per realizzare un opera pubblica importante per il territorio.”

