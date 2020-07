Municipio 7 e 8. Blitz della Polizia Locale in Viale Aretusa: controlli, denunce, rimozioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2020 – Sessanta veicoli controllati, 26 rimozioni, 6 contestazioni sul posto, 3 sequestri penali e 4 denunce per falsi di vario genere: sono i risultati dell’intervento effettuato martedì 14 luglio in viale Aretusa da circa venti agenti dei Comandi della Polizia locale dei municipi 7 e 8, supportati dai nuclei specializzati nel controllo di veicoli contraffatti, accertamenti sulle targhe estere e problemi del territorio, della Polizia locale di Milano guidata dal Comandante Marco Ciacci.

Un’operazione nata dall’attività di osservazione della zona e dalle segnalazioni girate dall’Unità centrale informativa ai comandi territoriali, dal quale sono scaturite sanzioni calcolabili in circa 25 mila euro e che ha permesso di liberare il tratto tra via Ricciarelli e piazzale Selinunte, in parte occupato da veicoli non in regola, alcuni dei quali utilizzati per prelevare pezzi di ricambio per altre automobili. L’area è stata così sgomberata dai mezzi abusivi e poi pulita dagli operatori dell’Amsa.

“Un intervento necessario in una zona difficile della città – commentano la Vicesindaco Anna Scavuzzo e il Comandante Marco Ciacci -, che ha richiesto la partecipazione coordinata dei due comandi territoriali e di nuclei specializzati che lavorano con grande efficacia sul territorio. Il presidio di queste aree è la risposta migliore alle richieste dei cittadini che le abitano”.

Nello specifico, sono stati rimossi 26 veicoli tra automobili e autocarri, 19 perché senza l’assicurazione, uno con targa straniera, 4 per intestazione fittizia e un’auto già sottoposta a sequestro.

Appostati tra via Ricciarelli e piazzale Selinunte, anche per controllare il passaggio nel tratto stradale, gli agenti hanno potuto contestare in presenza due infrazioni per mancanza di assicurazione, con sequestro in affido allo stesso proprietario, un’infrazione per guida senza patente, una per irregolarità della carta di circolazione dell’auto e due per mancate revisioni. Effettuati 3 sequestri penali e 4 denunce per falsi di vario genere.