PARCHI GIOCO INCLUSIVI: DA REGIONE ALTRI 7 MILIONI DI EURO PER REALIZZARLI O ADEGUARLI, GIA’ FINANZIATI PROGETTI DI 83 ENTI

ASSESSORE BOLOGNINI: IMPORTANTE OPPORTUNITA’ PER COMUNI ED ENTI

TRA I DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI COMUNI E COMUNITA’ MONTANE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2020 – Ammontano a 7 milioni di euro i fondi

che Regione Lombardia mette a disposizione di Comuni ed Enti

pubblici lombardi nel biennio 2020-2021 per realizzare o

adeguare i parchi gioco inclusivi pubblici.

Il provvedimento e’ stato deliberato dalla Giunta su proposta

dell’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e

Disabilita’, Stefano Bolognini.

Il bando sara’ interamente on line e i progetti dovranno essere

presentati entro il 31 marzo 2021.

I contributi sono a fondo perduto per progetti approvati, fino a

un massimo del 95% delle spese, con un limite di 30.000 euro.

INTERVENTI SOLO SULLE AREE DI PROPRIETA’ – “Comunicheremo al piu’

presto – spiega Bolognini – la data ufficiale di apertura del

bando, ma fin da ora invito i Comuni e gli Enti interessati a

ragionare su questa opportunita'”. Gli interventi dovranno essere

effettuati esclusivamente su aree di proprieta’ del richiedente e

i progetti non potranno essere presentati dagli enti che hanno

gia’ beneficiato in precedenza del contributo.

OPPORTUNITA’ IMPORTANTE E NECESSARIA – “Si tratta di una

opportunita’ – chiarisce l’assessore – per i Comuni e per gli

Enti regionali. Mi preme sottolinearlo perche’ dopo il ‘lockdown’

la dimensione di una ‘riqualificazione accessibile’ e’ diventata

particolarmente rilevante. La pandemia da Covid-19 ha messo in

evidenza ancora di piu’ infatti l’importanza di accedere con

facilita’ ad aree adeguatamente attrezzate. Perche’ questo e’

indispensabile per il benessere psico-fisico dei cittadini e in

particolare dei bambini”.

MOLTO SODDISFATTO PER QUESTA MISURA – “Sono molto soddisfatto di

questa misura – aggiunge Bolognini – perche’ favorisce una

inclusione sociale concreta. Cosi’, sulla scorta dell’esperienza

positiva del biennio 2018-2019, abbiamo deciso di rinnovare il

nostro impegno di aiuto a bambini e bambine, con disabilita’

fisiche motorie o sensoriali. Per promuovere e incentivare le

iniziative che li possono aiutare a socializzare meglio, in modo

di aumentare anche l’integrazione dei genitori e delle famiglie

nelle comunita'”.

CRESCE LA PLATEA DEI BENEFICIARI – “Nella sperimentazione svolta

tra il 2018 e il 2019 – ricorda Bolognini – avevamo finanziato i

progetti presentati da 83 enti (Comuni o Unioni di Comuni),

coprendo tutte le domande pervenute. Quest’anno abbiamo

provveduto non solo ad aumentare i fondi disponibili, ma anche a

migliorarne alcuni aspetti, ampliando per esempio la platea dei

beneficiari”.

CHI PUO’ PARTECIPARE – Al bando in effetti potranno partecipare

non solo Comuni, Unioni di Comuni e Comunita’ montane fino a

30.000 abitanti, ma anche Enti regionali come Aler (Aziende

lombarde di edilizia residenziale), Asst (Aziende

socio-sanitarie territoriali) ed Enti parco di Regione

Lombardia”.

INCLUSIONE DALLA PIU’ TENERA ETA’ – “Non smettero’ mai di

sottolineare – prosegue Bolognini – che la socializzazione deve

iniziare quando i bambini sono molto piccoli. Questa convinzione

credo ci possa guidare verso un futuro senza barriere e di

sempre maggiore inclusione. Con un certo orgoglio quindi affermo

che Regione Lombardia con questo provvedimento va nella giusta

direzione”.

QUALI INTERVENTI SONO POSSIBILI – Gli interventi possibili col

nuovo bando sono numerosi e saranno elencati: dalle

pavimentazioni delle aree gioco alla costruzione di percorsi e

rampe di accesso per superare le barriere architettoniche.

All’acquisto, fornitura e posa degli arredi necessari a fruire

delle aree.