PD ROZZANO E LISTA AGOGLIATI SINDACO SULLA MODALITA’ DI GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rozzano, 17 luglio 2020 –

Tutto ha un limite. Anche l’uso di becere tecniche consiliari per non far parlare l’opposizione, per impedirle di esprimere idee e proposte che potrebbero e dovrebbero migliorare la vita dei cittadini. La democrazia è fatta di discussione e di dialogo, al termine dei quali una maggioranza legittimamente eletta decide.

Nello scorso Consiglio Comunale questa maggioranza ha superato il segno evitando il confronto, facendo mancare il numero legale quando si è trattato di dare spazio alle proposte dell’opposizione, con la totale compiacenza della presidenza.

Ci auguravamo che non si arrivasse a tanto e abbiamo taciuto finora su questa farsa, su questo ridicolo gioco di ruoli che ci ha raccontato la favola di una presidenza del consiglio affidata all’opposizione. L’esercizio del proprio potere per non fare parlare gli altri e, peggio ancora, per consumare personali vendette politiche, è di uno squallore senza limiti. Una presidenza del Consiglio che ad oggi si è espressa favorevolmente a tutte le iniziative intraprese dalla maggioranza, compresa l’approvazione di un regolamento che limita l’azione delle opposizioni. Le stesse Istituzioni che con la propria condizione dei lavori consiliari limita palesemente il lavoro delle forze di opposizione di questo consiglio comunale.

Se dopo un anno siamo ancora a questo o c’è paura o manca un progetto politico. In entrambi i casi non possiamo che essere molto preoccupati per la nostra città.

Perché tutto ha un limite”.

PARTITO DEMOCRATICO DI ROZZANO E LISTA AGOGLIATI SINDACO