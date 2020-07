Trattamento anticaduta: prodotti e rimedi per capelli sani e forti

Come rendere i capelli più sani e forti? Come prendersi cura della propria chioma nel modo giusto? Scopri i migliori prodotti e trattamenti anticaduta

Milano, 17 luglio 2020 – Veder i capelli sempre più radi, fragili e facili a cadere è uno shock che nessuno vorrebbe provare. Per fortuna, a meno che la calvizie non sia congenita, ci sono dei rimedi e dei trattamenti anticaduta per rendere i capelli più sani e forti e per allontanare il più possibile il fantasma della caduta dei capelli.

Per capire come curare i capelli, bisogna prima conoscerli

Non si può capire cosa è meglio fare e cosa è meglio evitare di fare per la salute della propria chioma se prima non si conosce bene com’è fatta la struttura dei capelli. Questi ultimi sono formati da melanina, lipidi, cheratina, oligoelementi e minerali, come zinco, rame, piombo, magnesio e ferro. La melanina serve a conferire ai capelli il loro tipico colore, mentre la presenza e la quantità dei lipidi ne determina la morbidezza, ossia se sono più secchi o più grassi. Gli oligoelementi e i minerali sono invece responsabili della qualità della fibra del capello, in che modo? Oltre ad altre funzioni essenziali svolte, da essi dipende anche la produzione della cheratina, la proteina strutturale dei capelli che riveste un ruolo fondamentale per la loro salute e robustezza. Come mai? I capelli sono fatti di cheratina in una percentuale che va dal 65% al 96%. Tale proteina è presente sia nel fusto sia sulla superficie esterna del capello (da come si dispongono le catene cheratiniche la chioma può infatti essere riccia, mossa o liscia). Ecco perché per avere capelli più robusti, elastici e in buona salute si ricorre a cure alla cheratina: una sua scarna produzione può avere una ripercussione diretta sui capelli e sulla loro caduta.

Come proteggere la cheratina

La produzione endogena di cheratina può essere condizionata fortemente dalle abitudini personali. Uno stile di vita disordinato, un’alimentazione scorretta e ricca di grassi o alcol e zero esercizio fisico incidono negativamente sulla sintesi di questa proteina. Il processo di cheratinizzazione del capello va infatti favorito con riposo e dieta equilibrati e regolari, accompagnati da esercizio fisico costante sia aerobico, come il running per esempio, che anaerobici, come le flessioni.

I migliori prodotti per i trattamenti anticaduta

Date le essenziali proprietà associate alla cheratina, si può facilmente intuire perché i migliori prodotti per i trattamenti anticaduta siano o quelli a base di cheratina o quelli che ne favoriscono la produzione endogena o, ancora, quelli che ne simulano le funzioni, così da rendere i capelli più forti, robusti e resistenti e frenarne al contempo la caduta. La casa cosmetica Vichy ha creato degli innovativi prodotti per capelli uomo, consultabili sul loro sito e disponibili nei formati di shampoo, maschera e siero. Le soluzioni proposte da Vichy sono pensate appositamente per i problemi tipici dei capelli danneggiati perché nutrono e riparano in profondità la chioma rendendola più forte, morbida e luminosa, ma senza appesantirla.

Trattamento anticaduta: sì o no?

Prima di arrivare a soluzioni estreme come il trapianto, bisogna sapere che i capelli cadono naturalmente. Si perdono infatti dai 75 ai 100 capelli al giorno e tale numero può aumentare di parecchie unità in periodi di stress o di disordine alimentare e di vita o durante i cambi di stagione o, ancora, per abitudini sbagliate di haircare (come spazzolate troppo vigorose, phon caldo o uso eccessivo di gel e cere). L’eccessiva caduta dei capelli interessa principalmente gli uomini, ma anche le donne possono esserne soggette, ragion per cui è bene provare in prima istanza dei trattamenti anticaduta e in seguito, se il problema non si risolvesse, rivolgersi a un dermatologo esperto di tricologia per avere un suo parere. Prima di darsi per vinti e pensare che si è destinati alla calvizie è meglio reagire e provare diverse soluzioni, poiché alle volte il problema si può eliminare facilmente, adottando per esempio delle buone abitudini di cura dei capelli o modificando i comportamenti malsani della propria dieta.

