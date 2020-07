Un segreto per incrementare la forza del tuo marchio

Milano, 17 luglio 2020 – Quante volte ci è capitato di pensare a cosa potremmo fare per avere una maggiore visibilità per il nostro marchio, magari di saper giocare un jolly utile per acquisire nuovi clienti? Bene, siete sulle righe giuste, perché questo è proprio il tema del pezzo che state per leggere: vi daremo un consiglio su come, investendo relativamente pochi soldi, potrete davvero contare su una strategia di marketing che possa fare la differenza, nel breve, me soprattutto nel medio/lungo termine. Parleremo di gadget, come quelli che potrete agilmente trovare su https://www.maxilia.it/

I GADGET PROMOZIONALI: UNA CURA PER I CLIENTI ACQUISITI…

Forse non ci avete mai pensato, ma dei piccoli gadget potrebbero rafforzare il rapporto tra voi e il vostro “zoccolo duro” di clienti, quelli più affezionati. Sì, percché vedersi recapitare a casa un regalo, un regalo purché sia, è sempre grande fonte di piacere. Potrebbe essere qualcosa a cui i vostri clienti mai avrebbero pensato, oppure uno di quei gadget che in ogni momento potrebbero tornare utili, ma la sostanza del discorso non varia: un regalo è sempre bene accetto. E se è vero che a caval donato non si guarda in bocca, è vero anche che questo cavallo potrebbe davvero essere una strategia vincente per acwuisire nuova clientela. In che modo, dunque, il nostro “cavallo semplice”, costituito da un semplice gadget, potrebbe diventare un piccolo Cavallo di Troia?

Nelle prossime righe troverete una spiegazione chiara e netta su questo aspetto del discorso “gadget”.

… E UN MODO INGEGNOSO PER PROCURARSENE DI NUOVI

Ebbene sì: non è per caso che anche le grandi aziende, quelle più conosciute, ricorrano a dei gadget per rafforzare la popolarità del proprio marchio.

Provate a immaginarvi nella parte di potenziali vostri clienti: siete a un aperitivo con un vostro amico, che ad un tratto estrae dalla tasca un mazzo di chiavi; attaccato a questo, un portachiavi, col logo di una azienda. Certo, lì per lì potreste non farci molto caso, ma quando si tratterà di scegliere tra i servizi che quella determinata azienda propone, ecco che la scelta sarà più facile che ricada sul marchio che avrete già avuto modo di vedere, e non tra mani qualsiasi, ma tra le mani di un amico fidato: questo significa che una persona che gode della vostra fiducia ha già usufruito dei vantaggi di quella azienda. Cosa potrebbe andare storto?

Ecco perché, durante le fiere più importanti, numerose aziende, anche quelle più conosciute, decidono di investire una somma in questo genere di marketing: rafforza il rapporto con i clienti affezionati e aiuta a far “circolare il nome” anche verso potenziali clienti che in modo diretto non avreste mai avuto modo di contattare.

Regalare dei gadget personalizzati col logo della vostra azienda, quindi, ptrebbe davvero essere la mossa vincente per dare una svolta al vostro business, sia esso appena nato, sia esso una potenza sul mercato, ma che comunque puntate ad espandere.

Non lasciatevi scappare questo consiglio, anche perché vi sono moltissime possibilità, in rete, di compiere un affare d’oro e di coronare il vostro sogno di una clientela più nutrita!

L. M.