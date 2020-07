Trezzano sul Naviglio, “Città che legge”

Trezzano sul Naviglio ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” insieme ad altri comuni italiani tra cui Abbiategrasso, Basiglio, Buccinasco, Gudo Visconti, Corbetta, Inveruno, Magenta, Opera,

Rosate, Rozzano, Vanzaghello e Vernate che con Trezzano fanno parte del sistema bibliotecario del

sud ovest Fondazione per Leggere

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 18 luglio 2020 – Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed

economico delle comunità. Con questa consapevolezza il Centro per il libro e la lettura, d’intesa

con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha deciso di promuovere e valorizzare le

amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche di

promozione della lettura: Trezzano sul Naviglio ha ottenuto la qualifica di “Città che

legge”.

L’intento è sostenere la crescita socio-culturale attraverso la lettura come valore riconosciuto e

condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

“Le nostre due biblioteche comunali – spiega Beatrice Ventacoli, assessore alla Cultura – sono

eccellenze del nostro territorio, offrono servizi di qualità ai nostri cittadini grandi e piccoli che

vanno ben oltre il prestito di libri. Ci hanno tenuto compagnia anche durante il periodo di

emergenza con proposte on line, consigli di libri, racconti. Siamo molto orgogliosi di questo

riconoscimento e ringraziamo tutti gli operatori delle due biblioteche che con passione ed

entusiasmo contribuiscono alla crescita culturale delle nostra città”.

Fondazione Gianfranco Accomando: “Un importante traguardo che unisce le biblioteche del

nostro sistema bibliotecario nel comune obiettivo della promozione alla lettura per i cittadini del

nostro territorio”.