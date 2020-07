Milano. M5 e M2: dal 20 luglio servizio serale modificato per lavori

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2020 – La società concessionaria Metro5 ha programmato lavori infrastrutturali nella stazione M5 di Tre Torri, ora possibili dopo il completamento del terzo grattacielo nella piazza. Per permettere il cantiere modificheremo il servizio serale della linea da lunedì 20 luglio a venerdì 28 agosto, solo dal lunedì al venerdì dopo le ore 21:30.

BUS TRA LOTTO E DOMODOSSOLA DOPO LE 21:30, SOLO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Nella tratta Lotto-Portello-Tre Torri-Domodossola i treni sono sostituiti da bus. Qui le fermate in superficie:

Domodossola: i bus fermano in prossimità dell’incrocio con via Giovanni Da Procida

Tre Torri: i bus fermano in via Duilio

Portello: i bus fermano in via Colleoni, in prossimità dell’incrocio con via Scarampo

Lotto: i bus fermano in via Monterosa, all’altezza della stazione M1

Gli ultimi treni che percorrono l’intera linea partono alle 21:30 dai capolinea.

TRENI SULLO STESSO BINARIO TRA DOMODOSSOLA E GARIBALDI E TRA SAN SIRO E LOTTO

Le tratte Domodossola-Garibaldi e San Siro Stadio-Lotto sono servite da un treno che fa avanti e indietro e ferma sullo stesso binario. Nelle stazioni lungo queste tratte, controllate la destinazione dei treni per non sbagliare direzione. Quando arrivate a Garibaldi, scendete e seguite le indicazioni del nostro personale per proseguire il viaggio.

CIRCOLAZIONE NORMALE SUL RESTO DELLA LINEA

Tra Garibaldi e Bignami i treni viaggiano come al solito. Nella stazione di Lotto è sempre possibile cambiare con la linea M1.

M2: dal 20/7 ultimi treni notturni tra Cascina Gobba e Cologno N sostituiti da bus

Tag:

infotraffico

Dal 20 luglio al 28 agosto, solo dal lunedì al venerdì, gli ultimi treni tra Cologno Nord e Cascina Gobba sono sostituiti da bus per permettere il cantiere della linea elettrica di alimentazione, che stiamo rinnovando.

ULTIMI TRENI

– Da Cascina Gobba l’ultimo treno per Cologno Nord parte alle ore 23:48

– Da Cologno per Cascina Gobba parte alle ore 23:30

CORSE DEI BUS SOSTITUTIVI

– Da Cascina Gobba i bus per Cologno Nord partono alle ore 00:28 e 1:05

– Da Cologno Nord il bus per Cascina Gobba parte alle ore 00:08

FERMATE DEI BUS

– Cascina Gobba: davanti alla stazione M2 (in corrispondenza della fermata delle linee 44 e Q44)

– Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII (in corrispondenza delle fermate delle linee 701, 707 e 709)

– Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua (in corrispondenza delle fermate della linea 702)

– Cologno Nord: davanti alla stazione M2 (in corrispondenza della fermata delle linee 701, 702 e 707)

Mappa delle fermate.

CIRCOLAZIONE REGOLARE NEI FINE SETTIMANA

Durante i fine settimana e nei giorni festivi la tratta sarà servita dai treni come al solito.