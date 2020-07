MORTE GIULIA MARIA CRESPI, FONTANA E GALLI: PROFONDO CORDOGLIO, CI LASCIA DONNA COLTA E SENSIBILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2020. “Esprimiamo profondo cordoglio per la

scomparsa di Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente

onorario del Fai, donna colta e sensibile, imprenditrice

lombarda che ha dedicato la propria vita alla valorizzazione del

nostro patrimonio culturale”.

Cosi’ il presidente Attilio Fontana e l’assessore regionale

all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli ricordano Giulia

Maria Crespi.

“Prima con Italia Nostra e poi con il Fai – aggiunge l’assessore

Galli – si e’ impegnata con grande passione e sensibilita’ nella

riscoperta, nella valorizzazione e nella tutela di migliaia di

meravigliosi luoghi della cultura: ville, parchi, biblioteche,

teatri, monumenti, borghi, che ha reso accessibili ai cittadini.

Grazie a Giulia – conclude Stefano Bruno Galli – per tutto

quello che ha fatto per la valorizzazione del grande patrimonio

culturale della nostra Lombardia”.



V.A.