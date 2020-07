(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 luglio 2020 – Intorno alle 15.35, in via Carlo Salerno all’altezza della rotonda con la S. P. 139 e il Centro Sportivo Facchinetti, un vettura ha investito una donna di 31 anni, che dopo l’impatto è caduta a terra, riportando lievi ferite. Soccorsa dal personale di un’ambulanza è stata trasportata in codice verde in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.