Abbiategrasso. REstate in Città con fitness e yoga, musica e cinema

Tante iniziative per tutti, sempre a ingresso gratuito

Anche le ultime settimane di luglio saranno animate da numerosi eventi: sempre aperte le prenotazioni ai Servizi Culturali del Comune

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 20 luglio 2020. Praticamente tutto esaurito, nelle scorse settimane, per gli eventi organizzati dai Servizi Culturali del Comune, in collaborazione con la Consulta Giovani e l’associazione La Salamandra: a partire da oggi, sono aperte le prenotazioni per le iniziative, tutte gratuite, che ci accompagneranno fino ai primi giorni di agosto, alternando sempre le diverse proposte per di accontentare le più varie esigenze di svago e divertimento.

Proseguono quindi Silent Zumba e Yoga negli ormai consueti appuntamenti, rispettivamente, del martedì (21 e 28) e del venerdì (24 e 31): dalle 21.30 il cortile del Castello Visconteo si trasformerà in una palestra a cielo aperto, sotto la guida di insegnanti qualificate e nel rispetto delle distanze previste dalla normativa anti-covid.

In programma poi per questa settimana ben due serate dedicate alla musica: giovedì 23 l’Accademia dell’Annunciata porterà sul palco la colonna sonora del film “Agadah”. Le musiche saranno eseguite dal vivo dagli orchestrali, mentre Fabrizio Tassi, Riccardo Doni e Alessandro Sironi commenteranno l’ascolto e spiegheranno ai presenti i segreti dell’arte cinematografica e delle emozioni trasmesse attraverso la colonna sonora.

Sabato 25 invece saranno protagoniste le originali sonorità di “Crescendo in quartetto”, formazione nata all’interno del Maffeis Lab, che spazierà dal jazz alla musica classica, facendo mostra delle eclettiche capacità di questa originale ensemble.

Per quanto riguarda il cinema, domenica 26 luglio è in programma la visione di “Peter Pan”, un grande classico del 1924 che farà rivivere agli spettatori la magica esperienza del cinema muto. La pellicola, adatta a grandi e piccini, sarà accompagnata dal vivo dalla pianista Francesca Badalini.

Il programma su grande schermo, sempre a cura della Consulta Giovani con il supporto dell’associazione abbiatense La Salamandra, prevede poi per domenica 2 agosto il capolavoro “The Help”, incentrato sulle tematiche della discriminazione razziale e dell’emancipazione femminile nell’America degli anni Sessanta.

COME PRENOTARE

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno ogni settimana le prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

I biglietti per gli spettacoli cinematografici devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, all’ufficio Cultura nella sede del Castello Visconteo (il primo ufficio a sinistra dell’ingresso).

Tutti gli altri biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21: dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili pr altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina.

Info: Servizi Culturali – Comune di Abbiategrasso, Castello Visconteo, tel. 02-94692.458/468, cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

Consulta il calendario completo con i dettagli su tutte le iniziative in programma

V.A.