Ceriano. Centri estivi a pieno regime, soddisfazione delle famiglie

Anche due asili nido privati stanno offrendo il servizio

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 luglio 2020 – Proseguono con successo i cinque centri estivi attivati sul territorio comunale grazie alla collaborazione di Comune e associazioni locali.

Alcuni di questi si concluderanno il 31 luglio, altri invece saranno attivi anche in agosto e settembre, secondo i rispettivi calendari.

Dal Rock Camp de “La Città sonora” a “English 4U”, da “Ecologiocando” a “Sotto Sopra” al Campus Multisport, l’offerta è varia e adatta a tutti i ragazzi in età scolare. Recentemente sono stati avviati anche i servizi estivi proposti da due asili nido privati presenti a Ceriano Laghetto, “Gli Anatroccoli” e “Baby birba” che garantiscono assistenza e attività per la fascia da 0 a 3 anni, sempre nel rispetto delle prescrizioni. “Ho assistito personalmente, insieme al sindaco, all’avvio delle attività nei diversi centri estivi sul territorio, dove abbiamo consegnato anche mascherine per gli operatori e abbiamo potuto osservare che gran parte delle attività si svolgono negli ampi spazi all’aperto a disposizione degli organizzatori, che offrono ai ragazzi un ottimo servizio, ben curato ed apprezzato dalle famiglie. Siamo orgogliosi di essere riusciti, grazie all’impegno delle associazioni, a mettere a disposizione dei cerianesi un’offerta così ampia e diversificata, in totale sicurezza e a costi accessibili. Ringrazio tutte le persone che stanno lavorando per questo importantissimo servizio” -afferma l’Assessore al Tempo Libero Romana Campi.