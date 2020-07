Illuminazione nuova per le scuole medie di Buccinasco

Buccinasco (20 luglio 2020) – Inizieranno nelle prossime settimane gli interventi per la sostituzione

di tutti i corpi illuminanti delle scuole secondarie di primo grado di Buccinasco degli Istituti

Comprensivi Padre Pino Puglisi (scuola via Tiziano) e Rita Levi Montalcini (via Emilia): le due

strutture avranno solo lampade a LED, grazie al progetto “Relamping” ai fini del risparmio

energetico.

“Si tratta di un intervento importante per le nostre scuole – spiega il vice sindaco David Arboit,

assessore ai Lavori pubblici – che comporta un investimento di 140 mila euro da parte

dell’Amministrazione comunale. Questo garantirà un bassissimo consumo energetico e una resa

superiore rispetto alle tecnologie tradizionali anche in termini di luminosità, oltre alla durata

estremamente lunga”.

“Si tratta di un’azione concreta – conclude il sindaco Rino Pruiti – per contribuire al risparmio

energetico e alla tutela dell’ambiente. E non a caso investiamo sulle nostre scuole, dove i nostri

ragazzi si preparano a diventare i cittadini di domani e per primi in questi anni hanno sollecitato il

mondo degli adulti a riflettere su un uso più consapevole delle risorse energetiche a nostra

disposizione”.