L’AGENZIA MOODY’S PROMUOVE LA LOMBARDIA: RICONOSCIUTA L’ECCELLENZA REGIONALE. FONTANA: AVANTI CON CAUTO OTTIMISMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 luglio 2020 – Robusta liquidita’ e flessibilita’

tributaria, basso profilo di debito, sistema sanitario in

equilibrio ed economia forte. Sono questi gli elementi che

caratterizzano la ‘Credit Opinion’ pubblicata dall’agenzia

Moody’s che conferma per la Regione Lombardia un “giudizio Baa2

con outlook stabile, un notch al di sopra del rating sovrano

(Baa3)”.

Una valutazione che evidenzia l’eccellenza lombarda largamente

riconosciuta e consolidata ormai da anni.

“Un giudizio – commenta il presidente Fontana – che ci conforta

e che ci consente di guardare al futuro con cauto ottimismo.

Moody’s sottolinea l’ottima gestione dell’Ente, elemento questo

che ci consente di avere addirittura un giudizio superiore a

quello dello Stato”.

Riguardo alla governance, “Moody’s – spiega ancora Fontana –

evidenzia che e’ caratterizzata da alta trasparenza e processi di

gestione prudenti”.

Nella valutazione di Moody’s e’ – ad esempio – apprezzata la

gestione dei flussi di cassa che consente all’Ente di non

ricorrere alle anticipazioni di cassa (come avviene ormai da 7

anni), che ha inoltre consentito di anticipare le necessita’ per

fronteggiare l’emergenza covid in attesa della restituzione da

parte dello Stato, nonche’ di assicurare il regolare pagamento

dei fornitori.

Relativamente al sistema sanitario, Moody’s indica che e’ stato

pesantemente colpito dall’emergenza, con conseguente aumento dei

costi (che ci si aspetta saranno in gran parte coperti dallo

Stato). Ma, secondo l’agenzia, l’efficienza e l’equilibrio

raggiunto consentiranno comunque di mitigare l’impatto negativo

dell’emergenza covid.

Per cio’ che attiene ai fattori macroeconomici la Regione si

attesta tra le piu’ ricche in Italia con un reddito pro-capite

del 33% superiore alla media nazionale, un tasso di

disoccupazione inferiore alla media nazionale (5,6 % rispetto al

10 % alla fine del 2019). A causa dell’emergenza covid, Moody’s

prevede un calo della produzione nel 2020-2021, ma non gravi

danni a lungo termine e si aspetta una ripresa economica piu’

veloce rispetto alle altre regioni.