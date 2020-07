M3, LUCENTE (FDI): CONTRARI A STUDIO MM CHE DICE INUTILE PROLUNGAMENTO LINEA GIALLA A PAULLO. CONTINUIAMO BATTAGLIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 luglio 2020 – “Non siamo per niente d’accordo con lo Studio di Metropolitana Milanese Spa, sovvenzionato dai Comuni del territorio, che ridimensionerebbe il progetto iniziale di portare la Linea Gialla fino a Paullo.

Da anni ci occupiamo di questo progetto e da quando sono stato eletto in Consiglio regionale ho insistito perché andasse avanti. Adesso lo studio ipotizza che non sarebbero molti i cittadini che avrebbero necessità di questo collegamento e che il costo sarebbe eccessivo. L’utilità della M3 nel sud-est Milano è invece chiarissima, tanto che non solo non siamo d’accordo con l’annullamento del progetto ma neanche con il suo ridimensionamento a meno fermate. Né ci sembrano accettabili le alternative proposte.

Per questo continuerò la mia battaglia in Regione e sprono i Comuni interessati (ai quali è stato mandato lo studio di MM) a farsi sentire e a non accettare niente di meno di quello che è utile al territorio.

Al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli mando invece l’invito a visitare i Comuni interessati e a provare a trascorrere una giornata da pendolare. So che è già venuta in Consiglio regionale, ma ben diverso è toccare con mano i disagi che i cittadini devono affrontare ogni giorno e che potrebbero trovare soluzione con la metropolitana”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia