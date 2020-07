Primi punti per Rovera all’esordio con la Ferrari 488 GT3 al Mugello

In equipaggio con Fuoco e Roda, il pilota varesino è autore di uno stint velocissimo al volante della #71 di AF Corse e contribuisce in maniera decisiva al quarto posto nella prima gara 2020 del Campionato Italiano GT Endurance: “Uno dei weekend più importanti della mia carriera. Ora sotto con la serie Sprint”

(mi-lorenteggio.com) Scarperia (FI), 20 luglio 2020. Alessio Rovera mostra subito il ritmo giusto all’esordio al volante della Ferrari 488 GT3 nel primo round del Campionato Italiano GT 2020 al Mugello Circuit andato in scena nel weekend. Il 25enne pilota varesino, in equipaggio con Antonio Fuoco e Giorgio Roda sulla “rossa” #71 di AF Corse, ha conquistato i primi punti della stagione nella serie Endurance grazie al quarto posto ottenuto nella gara di 3 ore trasmessa in diretta da Rai Sport e sul web. Un esordio positivo quello del già campione in carica della serie Sprint, che nel sabato del Mugello aveva aperto le sessioni ufficiali facendo segnare il secondo tempo nel suo turno di qualifica. Nella gara endurance, nella quale l’equipaggio scattava dalla terza posizione in griglia, AF Corse ha affidato a Rovera lo stint centrale e il driver varesino è stato costantemente il più veloce in pista, rimontando giro dopo giro e contribuendo in maniera decisiva, anche con un sorpasso alla curva San Donato ai danni di un rivale, al quarto posto finale, a soli due secondi dal podio, ottenuto dalla squadra.

Rovera commenta così il debutto sulla Ferrari al Mugello: “Ho vissuto uno dei weekend più importanti della mia carriera, questo è certo. Qualcosa di comunque speciale. Sono contento per il lavoro svolto con il team e i miei compagni di squadra, siamo stati veloci sia nei turni di prova sia in gara. Chiaramente devo ancora prendere un po’ di confidenza con la 488, che è molto sensibile a livello di sterzo, quindi soprattutto nei curvoni veloci, e qui al Mugello sono tanti. Era la pista più probante per iniziare ma abbiamo concluso un fine settimana impegnativo con un buon recupero e alla fine sono contento anche del risultato. Ora sotto con la serie Sprint!”.

Dopo il Mugello, Rovera tornerà in pista per il round tricolore del Misano World Circuit in programma nel weekend del 2 agosto.

Campionato Italiano GT 2020: 19 luglio Mugello (GT Endurance); 2 agosto Misano (GT Sprint); 30 agosto Imola (GT Endurance); 20 settembre Vallelunga (GT Endurance); 4 ottobre Mugello (GT Sprint); 18 ottobre Monza (GT Sprint); 8 novembre Monza (GT Endurance); 6 dicembre Vallelunga (GT Sprint).