Trezzano. Offre passaggio a 19enne e abusa di lei, arrestato tassista

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 luglio 2020 – Ieri sera, alle ore 19.00, una pattuglia dei Carabinieri interveniva in via Darwin, all’altezza del civico 31, insieme ad un’ambulanza della Croce Verde Trezzano per soccorrere una ragazza di 19 anni, la quale aveva chiamato i soccorsi in quanto è riuscita a fuggire da un taxista, che con la scusa di un passaggio la aveva costretta e portata nella via isolata, dove ha tentato di abusare sessualmente di lei. Una volta soccorsa la donna ha raccontato quanto avvenuto dando una descrizione dell’uomo, che, poco dopo, è stato individuato ed arrestato. Si tratta di un uomo di 50 anni, già con precedenti.

V. A.