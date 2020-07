Buccinasco, un appartamento confiscato diventa un luogo protetto per persone con disabilità

Buccinasco (21 luglio 2020) – Nasce il progetto “Indipendenza” nell’ampio appartamento di via

Indipendenza 5 confiscato alla ‘ndrangheta. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la

cooperativa Solidarietà&Servizi, ha riqualificato e messo a disposizione di persone disabili adulte

una casa protetta e con soluzioni domotiche: qui potranno sperimentare un percorso

personalizzato verso l’autonomia, realizzando le proprie aspettative di vita.

La casa si rivolge a cinque persone con disabilità che possiedono un discreto grado di autonomia

nella gestione di sé e della quotidianità.

“Il progetto – spiega Rosa Palone, assessora al Welfare e innovazione sociale – è stato avviato dal

1° luglio con il primo ospite. È un progetto in cui crediamo molto, per questo nel ambito delle

iniziative di innovazione sociale abbiamo destinato al ‘dopo di noi’ un appartamento confiscato

alla ‘ndrangheta e abbiamo bandito una gara per la gestione del percorso verso l’autonomia di

ragazzi che vogliono mettersi alla prova e sperimentare una vita indipendente insieme agli altri,

nell’ottica di definire il proprio progetto di vita”.

Il percorso si sviluppa attraverso tre aree: quella relazionale, per favorire la massima espressione

delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni individuali; l’inclusione sociale, ovvero la

partecipazione alla vita del territorio per incrementare la rete sociale e l’inserimento attivo nel

contesto territoriale di riferimento; l’autonomia personale con lo scopo di migliorare le capacità

nel fare, ad esempio, la spesa, cucinare, riordinare e mantenere puliti gli ambienti comuni e la

stanza, fare il bucato.

Gli ospiti saranno seguiti da una équipe qualificata (un’educatrice e tre operatrici socio sanitarie), il

coordinatore del progetto Ermes Lamperti e le assistenti sociali del Comune.

Oltre a un’offerta di tipo residenziale è prevista anche un’offerta di “percorsi di autonomia”,

proposte educative ben strutturate dedicate alle persone disabili che vivono con i propri genitori:

laboratori svolti per qualche giorno alla settimana, in particolare nei fine settimana e negli orari

serali, con il supporto degli operatori della casa che aiuteranno i partecipanti nelle attività legate

alla vita quotidiana (gestione della spesa, organizzazione e preparazione del pasto, preparazione

della tavola, lavaggio e rassetto delle stoviglie).

L’appartamento “Indipendenza” è composto da un’ampia zona giorno con cucina e sala e un

comodo terrazzo. Nella zona notte trovano invece spazio due bagni e tre camere da letto (due

doppie e una singola).

Per maggiori informazioni:

Settore Servizi alla persona

Tel. 02 45797.338

Mail: set.serviziopersona@comune.buccinasco.mi.it