(mi-lorenteggio.com) Cusago, 21 luglio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.45, nel centro storico cittadino, in via Cisliano 10, un uomo di 66 anni, o accidentalmente o dopo un malore, è caduto a terra, mentre operava su una scala. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso e da quello sanitario di un’ambulanza è stato portato in elicottero in codice rosso al Niguarda.

V. A.