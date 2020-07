Incidente tra Gaggiano e San Vito, ciclista 45enne investito lungo la S.P. 236

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 21 luglio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, lungo la S. P. 236, tra Gaggiano e San Vito, un ciclista di 45 anni è stato urtato e investito da un veicolo cadendo rovinosamente a terra. Fortunatamente, nessun veicolo che sopraggiungeva ha colpito l’uomo. Sul posto è giunto l’elisoccorso da Como insieme ad un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, mentre l’elisoccorso è decollato urgentemente verso Como per soccorrere un motociclista di 32 anni coinvolto, alle ore 18.00, in un sinistro con un’auto, in via Zampieri Elio, dove è rimasto gravemente ferito dopo la caduta a terra ed è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Circolo di Varese.

V. A.