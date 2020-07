Locate Triulzi. Preleva al bancomat: lo rapino di denaro e auto, tre arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2020 – Lunedì pomeriggio in Piazza Diocleziano, gli agenti motociclisti “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato tre pregiudicati italiani di 22, 23 e 48 anni, per il reato di rapina aggravata in concorso.

Poco prima, a LocateTriulzi (Mi), i malviventi avevano seguito un 28enne italiano dopo che lo stesso aveva prelevato la somma di 980 euro da uno sportello bancomat.

Quando il ragazzo è giunto nei pressi della propria vettura, dove lo aspettava la madre, gli hanno puntato una pistola al fianco rapinandolo prima del portafogli contenente la somma prelevata, poi del proprio cellulare e infine della stessa macchina che hanno utilizzato per la fuga, dopo aver costretto a scendere la donna.

Gli agenti #Nibbio, grazie alle precise indicazioni della Centrale Operativa della #Questura e con l’ausilio dei colleghi Falchi della Squadra Mobile, hanno intercettato l’auto con a bordo i tre pregiudicati fermandoli in piazza Diocleziano.

Trovati in possesso della refurtiva e della pistola scacciacani con 8 cartucce, li hanno arrestati.

Redazione