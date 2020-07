MILANO. GIUSTIZIA PER CHICO FORTI: PROTOCOLLATO ODG A PALAZZO MARINO

Imi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2020 – Riceviamo e pubblichiamo: Questa mattina abbiamo depositato un Ordine del Giorno, a firma bipartisan di un consigliere di Forza Italia e uno del Partito Democratico, in cui si chiede la libertà per Chico Forti. Sul tema dei diritti di libertà è necessario andare oltre gli steccati ideologici e la contrapposizione politica. Chico Forti è innocente e da 20 anni ingiustamente detenuto in un carcere americano, nonostante articoli di giornali e trasmissioni TV (ad esempio le Iene) abbiano aiutato a smontare il quadro accusatorio, rivelandone l’inconsistenza e pretestuosità. Aderiamo quindi convintamente all’appello per la liberazione di Chico Forti, assicurando che continueremo a tenere alta la bandiera del garantismo e della difesa di coloro che sono ingiustamente detenuti. Chiediamo agli organi competenti del Governo italiano di mantenere vivi gli sforzi diplomatici al fine di pretendere che Chico Forti abbia la possibilità di avere giustizia mediante la celebrazione di un nuovo processo. Al Comune di Milano, chiediamo di predisporre una campagna di affissioni con il manifesto “Giustizia per Chico Forti” sugli spazi pubblicitari di proprietà comunale e negli uffici dell’Ente.​ Dare visibilità all’argomento della tutela dei diritti dell’uomo e del cittadino, che sono alla base della nostra Democrazia, concetto ribadito anche dalla nostra Costituzione che riconosce ad ogni individuo il diritto al giusto processo, è un modo di mantenere alta la pressione istituzionale per giungere dopo più di vent’anni alla verità e far sentire con forza a Chico Forti e alla sua famiglia che non sono soli in questa battaglia.

Alessandro De Chirico, consigliere comunale Forza Italia Milano

Alessandro Giungi, consigliere comunale Partito Democratico Milano