MILANO. TERZO GRAVE INCIDENTE CON MONOPATTINO, DE CORATO: “SUBITO OBBLIGO DEL CASCO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2020 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha chiesto all’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) un censimento degli incidenti nei quali sono coinvolti monopattini elettrici.

“Stanotte – ha aggiunto l’assessore – a Milano si è verificato il terzo incidente in monopattino elettrico in 5 giorni, anche questo da ‘codice rosso’. E’ un dato che dove far alzare il livello di attenzione sull’utilizzo di questi dispositivi e soprattutto sulla necessità di regolamentarli imponendo l’obbligo del casco a tutti”.

L’incidente è avvenuto alle ore 3.47 in via Vitruvio di questa notte, quando un 35enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli.

“L’iniziativa di rapportarsi con AREU – ha concluso De Corato – è proprio finalizzata a monitorare in maniera precisa e puntuale come e quanti incidenti vedano coinvolti questi mezzi”.

V. A.