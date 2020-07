PONTE DELLA BECCA (PAVIA): PRESENTATO DOCUMENTO FATTIBILITA’ FINANZIATO DA REGIONE

Milano, 21 lug) E’ stato illustrato oggi agli

stakeholder del territorio, in videoconferenza, il documento di

fattibilita’ del nuovo Ponte della Becca finanziato da Regione

Lombardia.

Presenti tra gli altri l’assessore regionale a Infrastrutture,

Trasporti e Mobilita’ sostenibile Claudia Maria Terzi e i

rappresentanti della Provincia di Pavia, dei Comuni interessati,

di Anas, Aria Spa (Ex Ilspa), Aipo, Parco del Ticino e Autorita’

di bacino del Po.

REGIONE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO – “Oggi – spiega l’assessore

Terzi – abbiamo presentato la seconda e ultima parte del

documento di fattibilita’ del nuovo Ponte della Becca: si tratta

di corposi elaborati progettuali che approfondiscono l’opzione a

valle del ponte esistente, ritenuta la preferibile secondo le

analisi svolte. Il lavoro, finanziato con 800.000 euro da

Regione, e’ disposizione del territorio e in particolare sara’

utile alla Provincia di Pavia che si occupera’ della redazione

del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica”. “Come Regione

– prosegue Claudia Terzi – ci siamo messi al servizio degli enti

locali avviando e finanziando questa fase dell’iter che dovra’

portare alla realizzazione di un’opera fondamentale, considerate

le limitazioni cui deve sottostare l’attuale Ponte della Becca.

Sara’ poi il territorio stesso, concretizzando le prossime fasi

di progettazione, a stabilire se procedere o meno nella

direzione indicata”.

LAVORO CORPOSO – “L’obiettivo – aggiunge l’assessore Terzi – e’

fornire un’alternativa viabilistica e trasportistica all’attuale

ponte, che resterebbe a disposizione della mobilita’

ciclopedonale. Nel documento sviluppato da Aria Spa sono

contenute, su richiesta di Regione, proposte per ridurre la

marginalizzazione dell’abitato di Tornello, oltre che

approfondimenti sulle tematiche idrauliche, ambientali e

viabilistiche. Un lavoro corposo”. “Proseguiamo – conclude – la

collaborazione con tutti gli attori in campo per conseguire il

risultato. Regione Lombardia manterra’ un ruolo di coordinamento

tra Anas, Provincia di Pavia ed enti territoriali per le

prossime fasi progettuali”.