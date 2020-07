TARI ridotta del 25%, “Negozi a casa tua” e “Compro a Basiglio”: la ricetta per far ripartire l’economia cittadina

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 21 luglio 2020 – “Nessuno rimarrà da solo”: così il sindaco Lidia Reale ha ripetuto

più volte ai cittadini di Basiglio, così come agli operatori economici del territorio. “Le

istituzioni sono tutte impegnate – ha proseguito il primo cittadino – a fare rete, per

individuare insieme tutte le forme di aiuto possibile, in ambito sociale, ma anche per

sostenere il tessuto imprenditoriale e commerciale che è stato duramente colpito

dall’emergenza Covid. Noi abbiamo fatto e intendiamo fare la nostra parte e ci attendiamo

attenzione e interventi mirati anche dalle istituzioni superiori”.

In particolare, già nelle scorse settimane la Giunta comunale ha deliberato una riduzione del

25%, rispetto al 2019, su quanto dovuto per la TARI, che viene versata per il servizio di

igiene ambientale. “Le indicazioni – precisa l’assessore al bilancio, Fabrizio Lemme – erano di

scontare, eventualmente, solo la parte variabile. Invece noi abbiamo deciso di tagliare anche

quella fissa. Questo si traduce in una spesa aggiuntiva a bilancio di circa 30.000 euro,

perché sostanzialmente non cambierà il totale che dovremo versare alla società che si occupa

del servizio”. Il provvedimento è stato possibile applicarlo, secondo quanto previsto dalle

disposizioni governative, agli esercizi commerciali rimasti chiusi durante l’emergenza Covid.

Inoltre, l’esecutivo basigliese ha esteso di ulteriori tre mesi, rispetto a quelli previsti dal

Governo nazionale, il periodo di esenzione della TOSAP, cioè quanto dovuto per

l’occupazione del suolo pubblico.

Nel pieno dell’emergenza, l’amministrazione comunale ha anche sostenuto i commercianti

che sono riusciti a organizzare i servizi a domicilio, i cosiddetti delivery, mettendo a loro

disposizione, nell’ambito del progetto “Negozi a casa tua”, il portale istituzionale e tutti i

canali di comunicazione dell’ente.

Ultimo progetto avviato e sul quale si stanno raccogliendo le adesioni (la scadenza è il 25

luglio) è “Compro a Basiglio”, con il quale l’amministrazione intende garantire un sostegno,

duraturo nel tempo, ai negozianti basigliesi.

Attraverso il bando regionale “Safe Working”, vengono inoltre messi a disposizione

contributi da 2.000 a 25.000 euro “per l’adozione di misure adeguate alla ripresa in sicurezza

dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori”.

“Ci rendiamo conto – conclude il sindaco Lidia Reale – che l’emergenza è enorme e per questo

abbiamo allo studio ulteriori misure per sostenere gli esercenti in difficoltà. Le valuteremo

anche confrontandoci con le associazioni di categoria”.