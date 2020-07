Trezzano. Due pedoni investiti in due incidenti

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 21 luglio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, nel giro di un’ora, la Polizia Locale è intervenuta in due distinti incidenti per fare i rilievi e per soccorrere, insieme al personale medico di due ambulanze, due persone che sono rimaste investite.

Il primo incidente è avvenuto alla rotonda di via Indipendenza, dove un uomo di 55 anni, che era in procinto di attraversare, è stato urtato da una vettura finendo a terra. Soccorso, è stato trasportato con lievi escoriazioni all’ospedale San Carlo di Milano in codice verde.

Dopo circa un’ora, in via Gaetano Negri, una signora di 79 anni è stata investa da un veicolo ed è stata portata in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano.

V. A.