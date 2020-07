ALLA RSA PONTIROLO DI ASSAGO (MI) SI FESTEGGIANO I 101 ANNI DELLA SIGNORA GIULIA BONIZZONI

(mi-lorenteggio.com) Compirà 101 anni giovedì 23 luglio la signora Giulia Mazzoleni e per l’occasione la Residenza sanitaria assistenziale Pontirolo di Assago (Mi) ha organizzato per lei una festa all’interno della struttura gestita da cooperativa sociale Elleuno per una giornata che si preannuncia indimenticabile.

L’appuntamento è fissato per le ore 16 nei locali della Rsa, da pochi mesi diventata la ‘nuova casa’ di Giulia, nata nel 1919 a Buccinasco (Mi). Non mancherà una gustosa torta di compleanno che sarà preparata dal cuoco della Residenza. Saranno presenti, tra gli altri, il personale e gli ospiti della Rsa e il presidente di Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale Alessandro Quarta accompagnato dal suo staff.

V. A.