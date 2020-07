Bollate. Mascherine riutilizzabili. La distibuzione continua

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 22 luglio 2020. Prosegue anche nella settimana dal 27 al 31 luglio la consegna gratuita delle mascherine riutilizzabili ai cittadini bollatesi. I cittadini potranno ritirare la mascherina nei seguenti luoghi e orari:

Per i residenti di Bollate e Ospiate, dalle ore 9 alle ore 12 nel Comune di Bollate, piazza Aldo Moro.

Per i residenti di Cascina del Sole, dalle ore 16 alle ore 19 al Bocciodromo di via Ospitaletto

Si ricorda che le mascherine saranno consegnate ad un solo componente del nucleo famigliare. Potranno rivolgersi ai punti di distribuzione indicati SOLO i cittadini che non hanno ancora ritirato le protezioni facciali nelle scorse settimane.

V.A.