Cesano Boscone. Grande festa per il nuovo look di piazza Giovanni XXIII: FOTO E VIDEO

Si è conclusa la riqualificazione dell’area, parte del progetto “Strada facendo”, vincitore della seconda edizione del Bilancio partecipativo “Scegliamo Cesano”.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 luglio 2020 – Inaugurazione ufficiale per la rinnovata piazza Giovanni XXIII nel pomeriggio di oggi. A causa della pandemia e delle conseguenziali priorità di questi difficili mesi non è stato possibile per l’amministrazione comunale inaugurare prima con i cittadini questo importante traguardo,

Oggi, con una piccola cerimonia, ma, con una festa ben riusciata, nel pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Per i più piccoli è previsto uno spettacolo di magia, palloncini modellabili a cura della compagnia teatrale Il Cappellaio Matto e ghiaccioli con la collaborazione dell’associazione Quartiere Giardino.

Presenti il Sindaco Simone Negri e Marco Pozza, assessore alle Politiche di Manutenzione Urbana e del Patrimonio pubblico, che presenteranno il nuovo look della piazza, ottenuto grazie al importo messo a disposizione del Comune per il Bilancio partecipativo.

Il progetto, vincitore della seconda edizione del percorso “Scegliamo Cesano”, che ha visto lacittadinanza chiamata a esprimersi in merito a opere ritenute di pubblico interesse, è stato fortementepromosso dai cesanesi partecipanti, in massima parte abitanti della zona. Presente anche il Presidente della Nuova Associazione Giardino, Armando Clemente.

“Questa inaugurazione – ha dichiarato il primo cittadino Simone Negri – ha un sapore particolare,

innanzitutto perchè è la prima inaugurazione del post-pandemia. Inoltre è un’occasione in cui il volere

popolare, sancito attraverso il percorso del bilancio partecipativo, ha incontrato anche la volontà politica:

non ho mai potuto soffrire quella grande fontana abbandonata e da sempre ho sperato di poterla

rimuovere. Al suo posto un grande albero, un bel leccio, che crescerà nei prossimi anni e che spero sia

l’immagine del nostro impegno crescente per l’ambiente in questo mandato”.

Questa giornata segna anche l’avvio di un processo di ammodernamento di una parte del territorio che

si pone come obiettivi prioritari un nuovo modo di vivere la città e una maggior attenzione al verde, con

la piantumazione di un maestoso leccio, posto al centro della piazza, e con la messa a dimora di numerose

piante. La riprogettazione ha compreso anche un nuovo spazio giochi per bambini, con tanto di tavolo

da ping-pong, la realizzazione di numerosi posti a sedere di differente tipologia (panchine in ferro,

panchine smart elettrificate e cablate, muretto sagomato di contenimento aiuola) e la sistemazione della

pavimentazione.

Grazie a questi lavori è stato possibile consegnare ai cesanesi uno spazio attrezzato per favorire il rito

del ritrovarsi e che risulti un punto attrattivo di residenti e cittadini, realizzato nel rispetto della

geometria dello spazio esistente con materiali durevoli e di design piacevoli”.