CONSIGLIO COMUNALE. APPROVATE LA MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP

Milano, 23 luglio 2020 – Con 26 voti favorevoli, 3 contrari e 5 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato la modifica del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).

In particolare, con l’approvazione della delibera, cambia l’articolo 17, nel quale vengono posti ulteriori obblighi ai concessionari di occupazione per favorire la attività di controllo e sicurezza.

Sono anche modificati gli articoli 27 e 28 che da oggi prevedono nuove agevolazioni ed esenzioni per le attività del terzo settore per occupazioni con contenuto di innovazione elevato, rigenerazione urbana e interventi volti a creare una sostenibilità ambientale e a disciplinare l’attività commerciale a sostegno di quella istituzionale.