Lodi. Infortunio a Senna Lodigiana: grave 48enne folgorato

(mi-lorenteggio.com) Senna Lodigiana, 23 luglio 2020 – Poco prima delle ore 13.00, di oggi, nella frazione di Mirabello, in via Berliguer al civico 1, un uomo di 48 anni, mentre potava alcune piante è entrato in contatto cavi della corrente elettrica, rimanendo folgorato. Soccorso dai Vigili del Fuoco, dal personale medico di un’ambulanza e di un’automedica, per la gravità delle condizioni del ferito, sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano al Centro Ustionati.

V. A.