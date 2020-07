Usmate Velate. Scuola Renzi, al via la sistemazione dei servizi igienici

I lavori saranno effettuati grazie ad un finanziamento ministeriale di 40mila euro

Riqualificazione dei servizi igienici utilizzati dagli studenti, per garantire spazi ancora più sani ed agevoli oltre che esteticamente rinnovati.

Il Comune di Usmate Velate ha ricevuto comunicazione dal Ministero dell’Istruzione sull’ammissibilità di un contributo di 40mila euro da destinare a “interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.

Oggetto dell’intervento saranno i bagni della Scuola elementare “Suor Emilia Renzi” di via Brina, con l’obiettivo di avviare il cantiere già nel periodo estivo e concluderlo prima che le lezioni entrino a pieno regime nel mese di settembre. In ogni caso, la maggior parte dei lavori sarà svolta ad istituto ancora chiuso, in modo tale da completare l’intervento nelle prime settimane di settembre senza che gli operai al lavoro possano inficiare sul regolare svolgimento di lavoro.

“La finalità del finanziamento ministeriale è quella di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica – afferma Mario Sacchi, assessore con delega al Patrimonio Edilizio Comunale – abbiamo scelto di concentrarci su un intervento mirato a favore dei bambini. Insieme con gli uffici comunali, lavoreremo nel periodo estivo per farci trovare pronti nel mese di settembre”.